यूपी में एसआईआर ड्यूटी के दौरान एक और लेखपाल की मौत, प्रशासन बोला-पथरी की बीमारी से गई जान

Another accountant dies while on SIR duty in UP administration says he died of kidney stone disease
देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात एसआईआर ड्यूटी में लगे एक लेखपाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गोरखपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई।

Sat, 29 Nov 2025 10:26 PM Dinesh Rathour सलेमपुर (देवरिया)
यूपी में एक और लेखपाल की एसआईआर ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। हालांकि प्रशासन पथरी की बीमारी से मौत होना बता रहा है। देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात एसआईआर ड्यूटी में लगे एक लेखपाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गोरखपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। जिला प्रशासन किडनी में पथरी के चलते इलाज के दौरान मौत होने का दावा कर रहा है। सलेमपुर विकास खंड के बरवा गांव के रहने वाले आशीष कुमार (35) सलेमपुर तहसील में लेखपाल थे और लार सर्किल में उनकी तैनाती थी। एसआईआर के कार्य के चलते वह क्षेत्र में थे।

बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उन्हें सीएचसी ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर किया गया। परिजन गोरखपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान शनिवार की शाम मौत हो गई। साथी लेखपालों का आरोप है कि एसआईआर संबंधी कार्य को लेकर दो दिन पहले उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद से वह अधिक दबाव में आ गए थे। शनिवार की सुबह ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं प्रशासन ने इससे इनकार किया है।

सलेमपुर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव का कहना है कि लेखपाल की पिछले दो दिन से तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी। उल्टी और पेट दर्द हो रहा था। 28 नवंबर को उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी सलेमपुर ले गए, वहां से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। उनके गाल ब्लैडर में पथरी थी। परिजनों ने गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरे द्वारा उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। वहीं देवरिया डीएम दिव्या मित्तल ने बताया, लेखपाल की तबीयत खराब थी। गाल ब्लेडर में पथरी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

