यूपी में एसआईआर ड्यूटी के दौरान एक और लेखपाल की मौत, प्रशासन बोला-पथरी की बीमारी से गई जान

संक्षेप: देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात एसआईआर ड्यूटी में लगे एक लेखपाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गोरखपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई।

यूपी में एक और लेखपाल की एसआईआर ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। हालांकि प्रशासन पथरी की बीमारी से मौत होना बता रहा है। देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात एसआईआर ड्यूटी में लगे एक लेखपाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गोरखपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। जिला प्रशासन किडनी में पथरी के चलते इलाज के दौरान मौत होने का दावा कर रहा है। सलेमपुर विकास खंड के बरवा गांव के रहने वाले आशीष कुमार (35) सलेमपुर तहसील में लेखपाल थे और लार सर्किल में उनकी तैनाती थी। एसआईआर के कार्य के चलते वह क्षेत्र में थे।

बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उन्हें सीएचसी ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर किया गया। परिजन गोरखपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान शनिवार की शाम मौत हो गई। साथी लेखपालों का आरोप है कि एसआईआर संबंधी कार्य को लेकर दो दिन पहले उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद से वह अधिक दबाव में आ गए थे। शनिवार की सुबह ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं प्रशासन ने इससे इनकार किया है।