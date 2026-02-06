MP बर्क के पिता के चुनाव लड़ने के ऐलान से गरमाई सियासत, दावेदारी का समीकरण होगा दिलचस्प

संक्षेप: यूपी के संभल सांसद बर्क के पिता के चुनाव लड़ने के ऐलान से सियासी हलचल तेज हो गई। मौलाना बर्क के इस कदम को संभल की राजनीति में एक नए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

यूपी में संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क द्वारा संभल विधानसभा सीट से 2027 का चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जिले के सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। मौलाना बर्क के इस कदम को संभल की राजनीति में एक नए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट की दावेदारी का समीकरण बेहद दिलचस्प हो गया है।

मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए आत्मविश्वास के साथ कहा कि आवाम उनके साथ है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। उन्होंने तर्क दिया कि जनता का प्रतिनिधित्व उसे ही मिलना चाहिए जो उनकी आवाज को मजबूती से उठा सके। उनके इस मुखर अंदाज ने पार्टी के भीतर और बाहर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

दूसरी ओर, संभल के वरिष्ठ सपा विधायक इकबाल महमूद ने इस पर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने किसी भी तरह के सीधे टकराव से बचते हुए गेंद सांसद के पाले में डाल दी। विधायक ने कहा, जो बात है, वह सांसद जियाउर्रहमान बर्क से पूछिए। पिता क्या कह रहे हैं, उससे मुझे लेना-देना नहीं। उनके बेटे मौजूदा सांसद हैं, आप उनसे बात करिए। उन्होंने मर्यादा का परिचय देते हुए यह भी जोड़ा कि वे सांसद का लिहाज करते हैं क्योंकि वे उम्र में छोटे हैं, इसलिए इस विषय पर अधिक टिप्पणी नहीं करेंगे।