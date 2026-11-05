UP के 18 जिलों में अन्नपूर्णा रसोई शुरू होगी, 5 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन मिलेगा; योगी के मंत्री का ऐलान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री मनोज पांडेय ने ऐलान करते हुए कहा कि 18 जिलों में अन्नपूर्णा रसोई शुरू होगी। इस रसोई में जरूरतमंदों को पांच रुपए में भोजन मिलेगा।

योगी सरकार में मत्री मनोज पांडेय ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी में पहले चरण में जल्द 18 जिलों में मां अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कैंटीन शुरू की जाएगी। जिसमें पांच रुपये प्रति थाली के हिसाब से शहरी क्षेत्रों के गरीब जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं धान क्रय में नई ऑनलाइन व्यवस्था से किसानों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए पुरानी व्यवस्था से किसान अपना धान बेच सकेंगे। मुफ्त राशन पाने वाले 14.71 करोड़ लोग घटतौली की शिकायत टोल फ्री नंबर से करा सकेंगे।

गुरुवार को खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत में विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बापू भवन के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि जल्द जिन 18 जिले जिसमें मां अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू की जाएगी उनमें कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, बरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद व रायबरेली में इसे शुरू किया जाएगा। जहां प्रतिदिन 500 दोपहर (लंच) व 500 थाली रात का भोजन (डिनर) की व्यवस्था रहेगी। शहरी क्षेत्रों में गरीबों, वंचितों व श्रमिकों को मात्र पांच रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। आगे इसका विस्तार अन्य जिलों में भी किया जाएगा। मंडी स्थल व श्रमिक अड्डों सहित अन्य स्थानों पर यह कैंटीन खोली जाएगी। कैंटीन चलाने वाली संस्था को प्रति थाल 25 रुपये राज्य सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। उद्योगों के सीएसआर फंड व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।

धान क्रय केंद्रों पर किसानों को अपना धान बेचने में ऑनलाइन माध्यम से आ रही कठिनाईयों को भी दूर किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से जिन किसानों को धान बेचने में कठिनाई आ रही है, वह पुरानी व्यवस्था से भी अपना धान बेच सकेंगे। किसान पंजीकरण व सत्यापन की प्रक्रिया में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा रहा है। किसान अपनी फॉर्मर आईडी में उपलब्ध विवरण से असंतुष्ट होने पर पिछले वर्ष की भांति पुरानी व्यवस्था से धान बेच सकेंगे।

यूपी में 3.67 करोड़ कार्डधारक परिवारों के 14.71 करोड़ सदस्यों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सरकारी राशन की दुकान में दुकानदार अगर मुफ्त राशन देने में घटतौली कर रहा है तो उसकी शिकायत अब टोल फ्री नंबर पर की जा सकेगी। ऐसे दुकानदारों को जेल भेजा जाएगा। कोटेदारों को दीपावली से पहले उनका लाभांश बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। छोटी कोठरी व किराए के कमरों की जगह राशन की दुकानों के लिए अन्नपूर्णा भवन बनाए जा रहे हैं। अभी तक 8753 भवन बन चुके हैं और 2500 से अधिक का निर्माण जारी है।