यूपी के 17 शहरों खुलेगी अन्नपूर्णा रसोई, साढ़े बाइस रुपए में थाली; हर दिन बदलेगा मेन्यू

योगी सरकार, नगर निगम वाले 17 शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, अयोध्या में आम और खास लोगों को 22.50 रुपये में सस्ता भोजन खिलाने जा रही है। इसके लिए अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू करने की तैयारी है। उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। खाना आधुनिक कैंटीन में तैयार कराते हुए शहर में कैंटीन बनाकर और वाहनों के माध्यम से स्टाल लगाकर खिलाए जाएंगे।

हर साल 2.30 करोड़ खिलाने का लक्ष्य नगर विकास विभाग प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हर साल करीब 2.30 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा है। इसमें रोजाना 1000 थाली खाना खिलाने की तैयारी है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा व प्रयागराज में पांच-पांच कैंटीन बनाए जाएंगे। अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मथुरा और अयोध्या में तीन-तीन भोजन केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा वाहनों से भी शहरों में खिलाए जाएंगे। खाना बड़ी कंपनियों द्वारा केंद्रीय कैंटीन में तैयार होगा।

उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा रसोई 16.50 रुपए- दाल, सब्जी, रोटी, चावल, मिष्ठान

1 रुपए- अचार और सलाद

2 रुपए-लेबर लागत

20 पैसे बिजली खर्च,

2 रुपए गैस लागत

30 पैसे अन्य खर्च

30 पैसे जीएसटी

22.50 रुपए है इस पूरी तैयार थाली की लागत

उत्तराखंड: इंदिरा अम्मा भोजनालय 20 रुपये। चार रोटी, चावल, दाल, सब्जी, चटनी-आचार।

तमिलनाडु: अम्मा कैंटीन 25 रुपये। इडली, पोंगल, सांभर और विभिन्न प्रकार के चावल होते हैं

राजस्थान:अन्नपूर्णा रसोई 30 रुपये थाल। इसमें रोटी, दाल, सब्जी, चावल और अचार

मध्य प्रदेश:दीनदयाल रसोई 15 रुपये थाल। रोटी, दाल, सब्जी और चावल

कर्नाटक: इंदिरा कैंटीन 62 रुपये। इसमें इडली, पोंगल, सांभर और विभिन्न चावल।