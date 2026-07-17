मां-बाप की मौत के बाद बहका एनकाउंटर में मारा गया अंकित, 2024 में पहली बार गया था जेल

इटावा के रहने वाले बदमाश अंकित को शुक्रवार की सुबह यूपी पुलिस ने शिकोहाबाद में एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया। अंकित के ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। वह 2024 में पहली बार जेल गया था, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं सुधरा।

Etawah News: तीन जुलाई को एक नर्सिंग होम संचालक डाक्टर से टहलने के दौरान चेन लूटकांड का मास्टर माइंड अंकित को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इटावा और शिकोहाबाद की संयुक्त कार्रवाई में ढ़ेर हुआ बदमाश अंकित ने ही चेन लूट की योजना बनाई थी। इसका खुलासा एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किए गए उसके साथी ने पुलिस के सामने किया। तीन भाइयों में सबसे छोटा अंकित माता-पिता की मौत के बाद से बहक गया था। वह 2024 में ऑटो लूटकांड में जेल भी जा चुका था। जेल से छूटने के बाद अंकित ने कुछ दिनों तक चाय की दुकान भी संभाली, लेकिन उसका मन खुराफात में पड़ चुका था।

मुठभेड़ में ढ़ेर हुआ बदमाश अंकित मूलरूप से भरथना के रमायन का रहने वाला है और इन दिनों परिवार से अलग कहीं दूसरी जगह रह रहा था। परिवार में तीन भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण शुरुआत से ही पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगा। बड़ा भाई हरिनारायण कानपुर में रहकर मजदूरी करता है। दूसरे नंबर का भाई दीपचंद्र उर्फ दीपू भरथना के मोतीगंज मोहल्ले में चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पिता कृष्णचंद्र बाथम की मौत 15 साल पहले बीमारी से हो गई थी, तब अंकित आठ साल का था। उसके बाद 13 साल की उम्र में मां की मौत हो गई। इसके बाद से ही वह बिगड़ने लगा था। भाई दीपचंद्र ने बताया कि सात साल पहले अंकित दिल्ली में अपने परिवार के भाई मोती के साथ में नौकरी करने लगा था। दो साल पहले 2024 में लौटा था और भाई दीपचंद के साथ रहने लगा था। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही उसने बसरेहर में आटो लूट लिया था। इसमें वह मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हो गया था और उसको जेल भेजा गया था। बाद में 28 जनवरी 2025 को जमानत पर छूटकर आने के बाद उसने रेलवे फाटक पर चाय व अंडे की दुकान शुरू कर दी थी।

माता पिता के मरने के बाद बेंच दिया था पुस्तैनी मकान माता-पिता के मरने के बाद तीनों भाइयों ने अपना पुस्तैनी मकान बेंच दिया था और किराए पर रहने लगे थे। एक भाई हरिनारायन कानपुर में रहने लगा और दूसरा भाई दीपचंद यादवनगर में किराए पर परिवार के साथ रहने लगा। इनके साथ ही अंकित भी रहता था। अंकित बसरेहर लूटकांड के बाद जेल से छूटकर आया तो उसने रेलवे फाटक के पास चाय और अंडे की दुकान खोल ली थी। लेकिन अपराध में हाथ पांव चलाना बंद नहीं किया था।

चार महीने पहले एक महिला के साथ रहने लगा था भाई दीपचंद ने बताया कि बसरेहर में आटो लूट कांड में जेल जाने के बाद जमानत ली थी। जमानत पर छूटने के बाद वह चाय की दुकान करने लगा। अंकित दिल्ली जाता रहता था। एक बार वह दिल्ली गया तो वहां से एक महिला और उसके बच्चों को साथ लेकर लौट आया। इससे नाराज होकर दीपचंद ने जनवरी 2026 में उसको घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद अंकित महिला को लेकर कहीं और रहने लगा था, तभी से परिवार के किसी सदस्य से संपर्क नहीं हुआ। कब कौन सी घटना को अंजाम दिया इसके बारे में कोई जानकारी नही है। दो महीने पहले ही वकील ने बताया कि अंकित तारीख पर नहीं आ रहा है, तब खोजने का प्रयास भी किया लेकिन वह नहीं मिला।

मुठभेड़ में घायल दोनों सिपाही 2018 में हुए हैं भर्ती फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हुई मुठभेड़ में घायल हुए दोनों सिपाही एक ही बैच के हैं। वे 2018 में भर्ती हुए थे और वर्तमान में जिले में एसओजी टीम में काम कर रहे थे। घायल आरक्षी डेविड चौहान एटा के निवासी हैं, जबकि दूसरे घायल आरक्षी पुष्पेंद्र चौधरी मथुरा के रहने वाले हैं। आरक्षी डेविड चौहान की हालत गंभीर होने के कारण उनका आगरा प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

मुठभेड़ में ढ़ेर अंकित पर दर्ज हैं केवल तीन मुकदमे तीन जुलाई को महेरा फाटक के पास नर्सिंग होम संचालक डॉ. आरएस पाल से टहलते समय सोने की चेन लूटने के आरोपी बदमाश अंकित उर्फ सीपू का अपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा नही है। भरथना के रमायन गांव का रहने वाले अंकित बसरेहर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 को आटो लूट कांड गिरफ्तार किया था, मुठभेड़ में गिरफ्तार होने के बाद उसको जेल भेजा गया था। उसको मुठभेड़ में गोली लगी थी और घायल हुआ था। लेकिन वह जमानत पर छूट आया था। इसके बाद वह पुलिस की नजर में आया। पुलिस का दावा है कि वह चोरी छुपे वारदातों को अंजाम देता रहा। तीन जुलाई को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर डाक्टर से चेन लूटी थी। तब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन की जा रही थी।

डॉक्टर से चेन लूट का आरोपी था अंकित डाक्टर आरएस पाल से चेन लूट के आरोपी बदमाश अंकित उर्फ सीपू को शिकोहाबाद में मुठभेड़ में ढ़ेर कर दिया गया। चेन लूट के आरोप में 10 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए गए उसके साथी शिवम उर्फ शिवा नगला तिवारी बलैयापुर अधियापुर जसवंतनगर ने पुलिस को बताया पूरी घटना की जानकारी दी। उसने बताया था कि पूरी योजना अंकित ने ही बनाई थी। उसने बताया कि दो जुलाई को अंकित उसके घर पर आया था और तब अपने बेटे के सैफई अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी अंकित को दी।