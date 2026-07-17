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मां-बाप की मौत के बाद बहका एनकाउंटर में मारा गया अंकित, 2024 में पहली बार गया था जेल

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, इटावा
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इटावा के रहने वाले बदमाश अंकित को शुक्रवार की सुबह यूपी पुलिस ने शिकोहाबाद में एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया। अंकित के ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। वह 2024 में पहली बार जेल गया था, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं सुधरा। 

मां-बाप की मौत के बाद बहका एनकाउंटर में मारा गया अंकित, 2024 में पहली बार गया था जेल

Etawah News: तीन जुलाई को एक नर्सिंग होम संचालक डाक्टर से टहलने के दौरान चेन लूटकांड का मास्टर माइंड अंकित को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इटावा और शिकोहाबाद की संयुक्त कार्रवाई में ढ़ेर हुआ बदमाश अंकित ने ही चेन लूट की योजना बनाई थी। इसका खुलासा एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किए गए उसके साथी ने पुलिस के सामने किया। तीन भाइयों में सबसे छोटा अंकित माता-पिता की मौत के बाद से बहक गया था। वह 2024 में ऑटो लूटकांड में जेल भी जा चुका था। जेल से छूटने के बाद अंकित ने कुछ दिनों तक चाय की दुकान भी संभाली, लेकिन उसका मन खुराफात में पड़ चुका था।

मुठभेड़ में ढ़ेर हुआ बदमाश अंकित मूलरूप से भरथना के रमायन का रहने वाला है और इन दिनों परिवार से अलग कहीं दूसरी जगह रह रहा था। परिवार में तीन भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण शुरुआत से ही पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगा। बड़ा भाई हरिनारायण कानपुर में रहकर मजदूरी करता है। दूसरे नंबर का भाई दीपचंद्र उर्फ दीपू भरथना के मोतीगंज मोहल्ले में चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पिता कृष्णचंद्र बाथम की मौत 15 साल पहले बीमारी से हो गई थी, तब अंकित आठ साल का था। उसके बाद 13 साल की उम्र में मां की मौत हो गई। इसके बाद से ही वह बिगड़ने लगा था। भाई दीपचंद्र ने बताया कि सात साल पहले अंकित दिल्ली में अपने परिवार के भाई मोती के साथ में नौकरी करने लगा था। दो साल पहले 2024 में लौटा था और भाई दीपचंद के साथ रहने लगा था। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही उसने बसरेहर में आटो लूट लिया था। इसमें वह मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हो गया था और उसको जेल भेजा गया था। बाद में 28 जनवरी 2025 को जमानत पर छूटकर आने के बाद उसने रेलवे फाटक पर चाय व अंडे की दुकान शुरू कर दी थी।

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माता पिता के मरने के बाद बेंच दिया था पुस्तैनी मकान

माता-पिता के मरने के बाद तीनों भाइयों ने अपना पुस्तैनी मकान बेंच दिया था और किराए पर रहने लगे थे। एक भाई हरिनारायन कानपुर में रहने लगा और दूसरा भाई दीपचंद यादवनगर में किराए पर परिवार के साथ रहने लगा। इनके साथ ही अंकित भी रहता था। अंकित बसरेहर लूटकांड के बाद जेल से छूटकर आया तो उसने रेलवे फाटक के पास चाय और अंडे की दुकान खोल ली थी। लेकिन अपराध में हाथ पांव चलाना बंद नहीं किया था।

चार महीने पहले एक महिला के साथ रहने लगा था

भाई दीपचंद ने बताया कि बसरेहर में आटो लूट कांड में जेल जाने के बाद जमानत ली थी। जमानत पर छूटने के बाद वह चाय की दुकान करने लगा। अंकित दिल्ली जाता रहता था। एक बार वह दिल्ली गया तो वहां से एक महिला और उसके बच्चों को साथ लेकर लौट आया। इससे नाराज होकर दीपचंद ने जनवरी 2026 में उसको घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद अंकित महिला को लेकर कहीं और रहने लगा था, तभी से परिवार के किसी सदस्य से संपर्क नहीं हुआ। कब कौन सी घटना को अंजाम दिया इसके बारे में कोई जानकारी नही है। दो महीने पहले ही वकील ने बताया कि अंकित तारीख पर नहीं आ रहा है, तब खोजने का प्रयास भी किया लेकिन वह नहीं मिला।

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मुठभेड़ में घायल दोनों सिपाही 2018 में हुए हैं भर्ती

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हुई मुठभेड़ में घायल हुए दोनों सिपाही एक ही बैच के हैं। वे 2018 में भर्ती हुए थे और वर्तमान में जिले में एसओजी टीम में काम कर रहे थे। घायल आरक्षी डेविड चौहान एटा के निवासी हैं, जबकि दूसरे घायल आरक्षी पुष्पेंद्र चौधरी मथुरा के रहने वाले हैं। आरक्षी डेविड चौहान की हालत गंभीर होने के कारण उनका आगरा प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

मुठभेड़ में ढ़ेर अंकित पर दर्ज हैं केवल तीन मुकदमे

तीन जुलाई को महेरा फाटक के पास नर्सिंग होम संचालक डॉ. आरएस पाल से टहलते समय सोने की चेन लूटने के आरोपी बदमाश अंकित उर्फ सीपू का अपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा नही है। भरथना के रमायन गांव का रहने वाले अंकित बसरेहर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 को आटो लूट कांड गिरफ्तार किया था, मुठभेड़ में गिरफ्तार होने के बाद उसको जेल भेजा गया था। उसको मुठभेड़ में गोली लगी थी और घायल हुआ था। लेकिन वह जमानत पर छूट आया था। इसके बाद वह पुलिस की नजर में आया। पुलिस का दावा है कि वह चोरी छुपे वारदातों को अंजाम देता रहा। तीन जुलाई को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर डाक्टर से चेन लूटी थी। तब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन की जा रही थी।

डॉक्टर से चेन लूट का आरोपी था अंकित

डाक्टर आरएस पाल से चेन लूट के आरोपी बदमाश अंकित उर्फ सीपू को शिकोहाबाद में मुठभेड़ में ढ़ेर कर दिया गया। चेन लूट के आरोप में 10 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए गए उसके साथी शिवम उर्फ शिवा नगला तिवारी बलैयापुर अधियापुर जसवंतनगर ने पुलिस को बताया पूरी घटना की जानकारी दी। उसने बताया था कि पूरी योजना अंकित ने ही बनाई थी। उसने बताया कि दो जुलाई को अंकित उसके घर पर आया था और तब अपने बेटे के सैफई अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी अंकित को दी।

साथ ही पैसों की तंगी भी बताई। तब अंकित ने बताया कि जीएलपी हास्पिटल के डाक्टर सुबह टहलने जाते हैं और वह मोटी चेन पहनते हैं। इसी योजना के तहत अंकित के साथ बिना नंबर की बाइक से चेन लूटकर भाग निकले थे। इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था और साथियों की तलाश की जा रही थी। बता दें कि शुक्रवार की सुबह छोटे भाई के मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी उसके बड़े भाई दीपचंद को मीडिया के लोगों के पहुंचने पर हुई। दीपचंद मोतीगंज में चाय की दुकान खोले है और उसको घटना के बारे में कोई जानकारी नही थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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