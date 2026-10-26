करवा चौथ का व्रत रखेंगी अंकित बालियान की पत्नी सीमा, सिंगर पति को इंसाफ के लिए पूजा
अंकित बलियान हत्या मामले में इंसाफ दिलाने के लिए उसकी पत्नी सीमा करवाचौथ का व्रत रखेंगी। अपने एवं मृतक पति अंकित के इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट कर सीमा बालियान की याद में खेल स्टेडियम निर्माण कराने की मांग के साथ ही अपना दर्द बयां किया है।
शामली। संवाददाता । हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर उनकी पत्नी सीमा बालियान ने इस बार करवाचौथ का व्रत रखने की बात कहीं है। अपने एवं मृतक पति अंकित के इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट कर सीमा बालियान की याद में खेल स्टेडियम निर्माण कराने की मांग के साथ ही अपना दर्द बयां किया है।
रविवार शाम को मृतक अंकित की पत्नी सीमा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट वायरल कर लिखा है कि अंकित को न्याय दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अंकित कबड्डी खिलाड़ी थे। उनकी याद में गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने मामले में फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की। सीमा ने यह पोस्ट अपनी और अंकित की इंस्टाग्राम आईडी से साझा की है। इंटरनेट मीडिया पर उनकी पोस्ट चर्चा में है।
जिम से लौटते समय गोली मारकर की गई थी हत्या
गौरतलब है कि गत 26 अगस्त की देर शाम शहर के आर्यपुरी स्थित जिम से लौटते समय चार बदमाशों ने अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोनीपत निवासी सुमित और मोहित को मुठभेड़ में मार गिराया था। दोनों के गोगी गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई थी। हालांकि, मामले में दो शूटर एवं अन्य कुछ आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं।
करवा चौथ का व्रत अपने पति अंकित को इंसाफ दिलाने के लिए रख रही
उनकी गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इसमें मुख्यमंत्री को संबोधित कर लिखा है कि सवाल अंकित का नहीं बल्कि उस परिवार को न्याय दिलाने का जिसकी उम्मीदें सरकार की कार्रवाई पर टिकी है। अंकित के पिता की हालत नाजुक है। मैं इतना कहना चाहती हूं की इस बार करवा चौथ का व्रत अपने पति अंकित को इंसाफ दिलाने के लिए रख रही हूं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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