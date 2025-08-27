आंजनेय कुमार सिंह मुरादाबाद के कमिश्नर बने रहेंगे, डेपुटेशन बढ़ने पर यहां में बंटीं मिठाइयां

केंद्र से आंजनेय कुमार सिंह को सातवीं बार प्रतिनियुक्ति को विस्तार मिलने और मुरादाबाद का मंडलायुक्त बनाए जाने के बाद रामपुर में आजम समर्थकों में जहां निराशा छा गई है, वहीं दूसरे खेमे ने जमकर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा सरकार ने उन्हें साल- 2019 में रामपुर डीएम बनाकर भेजा था।

यूपी के आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह लगातार चर्चाओं में हैं। वह मुरादाबाद के कमिश्नर बने रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा एक साल की प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) अवधि बढ़ाए जाने के बाद यूपी सरकार के नियुक्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने उनकी यूपी में प्रतिनियुक्ति अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। आंजनेय कुमार सिंह मूल रूप से सिक्किम कैडर के वर्ष 2005 बैच के आईएस अधिकारी हैं। वह साल-2015 में प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश आए थे। सूबे में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आन्जनेय ने बतौर रामपुर डीएम अखिलेश के सबसे ताकतवर सिपहसालारों में से एक आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केंद्र से सातवीं बार प्रतिनियुक्ति को विस्तार मिलने और मुरादाबाद का मंडलायुक्त बनाए जाने के बाद रामपुर में आजम समर्थकों में जहां निराशा छा गई है, वहीं दूसरे खेमे ने जमकर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग दर्जा और रुआब रखने वाले आजम खान रामपुर के बेताज बादशाह माने जाते थे। कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा उन्हें मनाया जाता था। लेकिन 2017 में सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद ही सपा के इस कद्दावर नेता के अच्छे दिन खत्म होने लगे। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद सरकार ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी बीच भाजपा सरकार ने आईएएस आंजनेय कुमार सिंह को 2019 में रामपुर डीएम बनाकर भेजा।

जैसे-जैसे प्रशासन ने आजम को धीरे-धीरे चारों तरफ से घेरकर शिकंजा कसा तो वह सब कुछ हुआ, जिसकी न तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और न ही आजम खां ने कभी कल्पना की होगी। 13 सितंबर 2019 को रामपुर आए अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने यह खुलासा किया था कि आज जो कलेक्टर भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हम ही इन्हें सिक्किम से उठाकर लाए थे। 2019 के चुनाव हों या फिर 2022 के हर चुनावी सभा में आजम ने खुलकर आंजनेय कुमार पर निशाना साधा। आंजनेय कुमार सिंह हमेशा यही कहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई अदावत नहीं। विधि संवत जो होना चाहिए था, वही हुआ।

दस साल से अधिक प्रतिनियुक्ति वाले इकलौते अफसर हैं आन्जनेय कुमार सिंह योगी सरकार ने फरवरी 2019 में आंजनेय कुमार सिंह को रामपुर का जिलाधिकारी बनाकर भेजा। वह सचिव व मंडलायुक्त स्तर पर पदोन्नत होने के बाद भी काफी समय तक रामपुर में बतौर डीएम रहे। वर्ष 2021 में मार्च माह में उन्हें रामपुर से हटाकर मुरादाबाद का मंडलायुक्त बनाया गया। सामान्य दशा में पांच वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन, राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र ने नियमों में शिथिलता देते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति सातवीं बार बढ़ा दी है और लगातार 10 साल से अधिक प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले वह इकलौते अफसर हैं।