कानपुर में कच्चा बादाम बजते ही भड़क गईं अंजलि अरोड़ा, डांडिया नाइट मंच छोड़कर वापस लौटीं
कच्चा बादाम गाने से फेमस हुईं अंजलि अरोड़ा कानपुर में आयोजित डांडिया नाइट में पहुंची। डीजे पर जैसे ही कच्चा बादाम गाना बजा तो अंजलि नाराज हो गईं और आयोजकों की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वह वापस चली गईं।
Kanpur News: कानपुर के मोतीझील स्थित लाजपत भवन में गुरुवार रात आयोजित नगाड़ा नाइट डांडिया में उस समय माहौल बदल गया, जब सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा कुछ मिनट की प्रस्तुति के बाद नाराज होकर मंच से चली गईं। करीब 12 मिनट तक परफॉर्म करने वाली अंजलि ने दर्शकों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आयोजन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। डीजे पर उनका चर्चित गाना ‘कच्चा बादाम’ बजने के बाद उन्होंने आयोजकों को मंच पर बुलाने की मांग भी की।
15 अक्तूबर को आयोजित कार्यक्रम में अंजलि को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुआ, जबकि अंजलि रात लगभग 9:52 बजे मंच पर पहुंचीं। उन्होंने शुरुआत में कानपुर के लोगों का अभिवादन किया और ‘नगाड़ा संग ढोल बाजे’ गाने पर डांस किया। प्रस्तुति के दौरान अंजलि ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दर्शकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा और भीड़ में किसी को चोट लगी है। इसके बाद डीजे पर ‘कच्चा बादाम’ बजा तो उन्होंने डांस रोक दिया और आयोजन प्रबंधन पर नाराजगी जताई।
अंजलि को मोमेंटो देने से इनकार
अंजलि ने माइक पर कहा कि इस तरह की व्यवस्थाओं के बीच कानपुर में कोई कलाकार नहीं आएगा। उन्होंने आयोजकों को बुलाने की मांग करते हुए सवाल किया कि क्या कलाकार का सम्मान करना नहीं आता। उन्होंने दर्शकों से माफी भी मांगी और कहा कि लोग घंटों से गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, अंजलि ने मोमेंटो देने से भी इनकार कर दिया और कुछ ही देर बाद मंच से चली गईं। उनके अचानक जाने से दर्शकों में निराशा रही। हालांकि, आयोजन की व्यवस्थाओं और अंजलि की शिकायतों पर आयोजकों का पक्ष सामने नहीं आया है।
अंजलि के नाराजगी का वीडियो वायरल
कानपुर डांडिया नाइट पहुंची अंजलि आरोड़ा का नाराजगी भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 15 अक्टूबर को मोती झील स्थित लाजपत भवन में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में कच्चा बादाम गाने से फेमस हुईं अंजलि अरोड़ा को बुलाया गया थ। अंजलि को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। लंबे इंतजार के बाद अंजलि मंच पर पहुंची तो प्रशंसकों ने राहत की सांस ली। प्रोग्राम के दौरान वह तीन बार नाराज हुईं। डीजे पर कच्चा बादाम गाना बजने से गुस्साईं अंजलि ने कहा, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती क्या। बुलाइए ऑर्गनाइजर को। कहां है मैनेजमेंट।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।