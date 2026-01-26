Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAnjali Arora boyfriend akash famous for Kacha Badam song has been arrested for driving around fake sticker on his car
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार, गाड़ी पर फर्जी स्टीकर लगाकर घूम रहा था

कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार, गाड़ी पर फर्जी स्टीकर लगाकर घूम रहा था

संक्षेप:

कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड आकाश मेरठ में परतापुर काशी टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया है। आकाश ने दिल्ली नंबर की स्कॉपियो पर भारतीय संसद एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर लगाया हुआ था।

Jan 26, 2026 12:03 am IST
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड आकाश मेरठ में परतापुर काशी टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया है। आकाश ने दिल्ली नंबर की स्कॉपियो पर भारतीय संसद एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर लगाया हुआ था। परतापुर थाने में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आकाश को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे स्थित काशी टोल प्लाजा पर रविवार को पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो-एन कार को रोका गया, जिस पर भारतीय संसद एक्स-एमपी का पास लगा था। इसी पास पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट भी लिखा हुआ था। इसी स्कॉर्पियो को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस पूछताछ में वाहन चालक की पहचान आकाश निवासी कटवारिया सराय थाना किशनगढ़ दिल्ली के रूप में हुई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया पुलिस ने जांच की तो आकाश की स्कॉर्पियो पर लगा स्टीकर फर्जी पाया गया।

एसपी सिटी ने बताया पूछताछ में आकाश ने खुद को सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर 'कच्चा बादाम' फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड बताया। आकाश को छुड़ाने के लिए दिल्ली और यूपी के कई नेताओं ने मेरठ पुलिस के अफसर को फोन किए। अंजलि अरोड़ा ने भी सिफारिश के लिए मेरठ पुलिस अफसरों को फोन किया। हालांकि आकाश के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आकाश को गिरफ्तार किया है और सोमवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। आकाश की स्कॉर्पियो को सीज किया गया है।

सांसद-विधायक का पास लगी कार ने काशी टोल पर पुलिसकार्मियों को कुचलने किया प्रयास

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रविवार को दूसरे दिन भी काशी टोल पर एसपी सिटी और सीओ ब्रह्मपुरी पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग के लिए पहुंचे। सांसद-विधायक का पास लगी कार को पुलिसकर्मियों ने रोकने का इशारा दिया तो चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास करते हुए बैरियर तोड़ दिया और फरार हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर सिवाया टोल पर कार को पकड़ लिया। इसके अलावा दो स्कॉपियो और दो थार को रुकवाया, इन सभी कारों पर सांसद-विधायकों के फर्जी पास और नीली लाल बत्ती लगी थी। थार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी। पांच गाड़ियों को सीज कर थाने भेजा गया। आठ चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। तीन और वाहनों को सीज कर 40 वाहनों के चालान किए गए।

पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर चलाया था अभियान

गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त करते हुए पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर विशेष रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। रविवार को एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना परतापुर थाने की फोर्स के साथ काशी टोल के पास चेकिंग करने पहुंचे। सबसे पहले गौतमबुद्वनगर के रबूपुरा ग्राम नगला हुकमसिंह निवासी आशीष चौधरी को सफेद रंग थार के साथ पकड़ा। गाड़ी पर विधायक का फर्जी पास लगा था। इसके अलावा दिल्ली के विजय विहार फेज 2 निवासी कपिल प्रजापति की स्कॉपियो पर फर्जी विधानसभा का पास लगा था। गाजियाबाद मंसूरी मेन टी प्वाइंट निवासी दानिश चौधरी की थार पर फर्जी विधायक का पास लगा मिला। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि टोल बचाने और रौब दिखाने के लिए इन पास का इस्तेमाल करते हैं।

इसी बीच काशी टोल पर तेज रफ्तार से आई कार को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो चालक ने बूम तोड़कर पुलिसकार्मियों को कुचलने का प्रयास करते हुए कार दौड़ा दी। वायरलेस सेट पर आरोपी की घेरबंदी कर पुलिस ने सिवाया टोल पर इसे पकड़ पूछताछ में दिल्ली थाना मायापुरी जनकपुरी डी ब्लाक निवासी कर्मवीर सिंह के रूप में हुई। आरोपी की गाड़ी पर दिल्ली विधानसभा का पास लगा था। परतापुर थाना प्रभारी ने बताया सभी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया, जनप्रतिनिधियों के फर्जी पास लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है। लगातार वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है।

