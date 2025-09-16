यूपी: पशु तस्करों को देखकर शोर मचा रहे 12 वीं के छात्र को गोली से उड़ाया, भड़का गुस्सा; बवाल

ग्रामीणों ने पशु तस्करों को घेर लिया। इसी दौरान पशु तस्करों ने दीपक को अगवा कर गोली मार दी। इस दौरान एक तस्कर को पकड़कर गांववालों ने पास के मंदिर में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। गुस्साए गांववालों ने तस्करोंं की गाड़ी फूंक दी। तस्करों ने काफी पथराव किया इसके बावजूद ग्रामीण डटे रहे।

यूपी के गोरखपुर में बड़ी वारदात हो गई है। यहां पिपराइच इलाके के भट्ठा चौराहे के पास सोमवार की रात पशु तस्करों को देखकर शोर मचाने पर 12 वीं के एक छात्र को पकड़कर तस्करों ने गोली मार दी। दीपक गुप्ता नाम के इस छात्र की हत्या के बाद उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया। उधर, छात्र के शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने तस्करों को घेर लिया। छात्र की हत्या से गांववालों का गुस्सा भड़क गया। वे सड़क पर उतर आए और उन्होंने पशु तस्करों की गाड़ी फूंक दी। गांववालों ने एक तस्कर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि उसे हिरासत में लेने के दौरान गुस्साए गांववाले पुलिस से भी भिड़ गए। इसमें कुछ पुलिसवालों के मामूली रूप से चोटिल होने की भी खबर है। घटना को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश है। चार थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। सड़क जाम कर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ चाफी गांव निवासी दुर्गेश गुप्ता का बेटा दीपक रात में अपने बाबा को खेत में खाना देने जा रहा था। इस बीच उसने पशु तस्करों को देखा और शोर मचाने लगा। ग्रामीणों ने पशु तस्करों को घेर लिया। इसी दौरान पशु तस्करों ने दीपक को अगवा कर गोली मार दी। ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़कर पास के मंदिर में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पशु तस्करों की गाड़ी भी गांववालों ने पकड़ ली। उनकी गाड़ी पर एक गोवंश लदा हुआ था। गाड़ी और साथी को छुड़ाने के लिए पशु तस्करों ने काफी पथराव किया इसके बावजूद ग्रामीण डटे रहे।

इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्कर पर कुछ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा था। उसे ग्रामीणों के बीच से हिरासत में लेने के दौरान कुछ गांववालों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। इसमें कुछ पुलिसवालों को हल्की चोट भी आई। उधर, पशु तस्करों की गोली से दीपक की मौत से गुस्साए लोगों ने तस्करों की गाड़ी फूंक दी।