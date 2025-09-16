animal smugglers shot a 12th class student who was making noise villagers got angry uproar ensued यूपी: पशु तस्करों को देखकर शोर मचा रहे 12 वीं के छात्र को गोली से उड़ाया, भड़का गुस्सा; बवाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsanimal smugglers shot a 12th class student who was making noise villagers got angry uproar ensued

यूपी: पशु तस्करों को देखकर शोर मचा रहे 12 वीं के छात्र को गोली से उड़ाया, भड़का गुस्सा; बवाल

ग्रामीणों ने पशु तस्करों को घेर लिया। इसी दौरान पशु तस्करों ने दीपक को अगवा कर गोली मार दी। इस दौरान एक तस्कर को पकड़कर गांववालों ने पास के मंदिर में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। गुस्साए गांववालों ने तस्करोंं की गाड़ी फूंक दी। तस्करों ने काफी पथराव किया इसके बावजूद ग्रामीण डटे रहे।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरTue, 16 Sep 2025 08:41 AM
share Share
Follow Us on
यूपी: पशु तस्करों को देखकर शोर मचा रहे 12 वीं के छात्र को गोली से उड़ाया, भड़का गुस्सा; बवाल

यूपी के गोरखपुर में बड़ी वारदात हो गई है। यहां पिपराइच इलाके के भट्ठा चौराहे के पास सोमवार की रात पशु तस्करों को देखकर शोर मचाने पर 12 वीं के एक छात्र को पकड़कर तस्करों ने गोली मार दी। दीपक गुप्ता नाम के इस छात्र की हत्या के बाद उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया। उधर, छात्र के शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने तस्करों को घेर लिया। छात्र की हत्या से गांववालों का गुस्सा भड़क गया। वे सड़क पर उतर आए और उन्होंने पशु तस्करों की गाड़ी फूंक दी। गांववालों ने एक तस्कर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि उसे हिरासत में लेने के दौरान गुस्साए गांववाले पुलिस से भी भिड़ गए। इसमें कुछ पुलिसवालों के मामूली रूप से चोटिल होने की भी खबर है। घटना को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश है। चार थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। सड़क जाम कर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ चाफी गांव निवासी दुर्गेश गुप्ता का बेटा दीपक रात में अपने बाबा को खेत में खाना देने जा रहा था। इस बीच उसने पशु तस्करों को देखा और शोर मचाने लगा। ग्रामीणों ने पशु तस्करों को घेर लिया। इसी दौरान पशु तस्करों ने दीपक को अगवा कर गोली मार दी। ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़कर पास के मंदिर में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पशु तस्करों की गाड़ी भी गांववालों ने पकड़ ली। उनकी गाड़ी पर एक गोवंश लदा हुआ था। गाड़ी और साथी को छुड़ाने के लिए पशु तस्करों ने काफी पथराव किया इसके बावजूद ग्रामीण डटे रहे।

ये भी पढ़ें:UP के 17 शहरों खुलेगी अन्नपूर्णा रसोई, 22.5 रुपए में थाली; हर दिन बदलेगा मेन्यू

इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्कर पर कुछ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा था। उसे ग्रामीणों के बीच से हिरासत में लेने के दौरान कुछ गांववालों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। इसमें कुछ पुलिसवालों को हल्की चोट भी आई। उधर, पशु तस्करों की गोली से दीपक की मौत से गुस्साए लोगों ने तस्करों की गाड़ी फूंक दी।

ये भी पढ़ें:यूपी में अब नहीं चलेगी कुत्तों की आवारागर्दी, दो बार काटा तो मिलेगी उम्र कैद

सुबह-सुबह चक्का जाम

मंगलवार की सुबह-सुबह ग्रामीणों ने पिपराइच रोड पर भट्ठा चौराहा जाम कर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गांववाले सभी आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा देखते हुए पिपराइच के अलावा गुलरिहा, शाहपुर सहित अन्य थानों की फोर्स बुलाई गई है। मौके पर तनाव बना हुआ है। आला पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच रहे हैं।

Up News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |