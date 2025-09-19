पब्लिक की पिटाई के शिकार पशु तस्कर की मौत, नीट छात्र की हत्या के बाद हुआ था बवाल

तस्करों से ग्रामीणों का आमना-सामना हुआ तो एक तस्कर ग्रामीणों की भी पकड़ में आ गया था। ग्रामीणों ने पहले उसे एक मंदिर में बंद कर दिया था लेकिन दीपक की हत्या की जानकारी मिलते ही वे आक्रोशित हो गए और पशु तस्करों को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। उस समय पब्लिक का गुस्सा पुलिस पर भी फूटा था।

यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के बाद भड़के गुस्से में गांववालों के हाथों पिटाई का शिकार हुए पशु तस्करी के आरोपी की शुक्रवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। अजहर उर्फ हुसैन नाम का ये आरोपी बिहार के गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव का रहने वाला था। शुक्रवार की सुबह 10:37 बजे उसकी मौत हुई। नीट छात्र की हत्या में शामिल रहे 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें दो आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिसवालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है।

यह घटना, सोमवार और मंगलवार की देर रात गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव के टोला महुआ चाफी में हुई थी। यहां पशुओं की चोरी के दौरान घेरे जाने के दौरान पशु तस्करों ने छात्र दीपक गुप्ता को अगवा कर मार डाला था। आरोप है कि दीपक गुप्ता की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई। हालांकि पुलिस का कहना था कि पिकअप से धक्का दिए जाने के चलते दीपक गिर गया और उसके सिर में चोट आ गई। इसी चोट की वजह से उसकी मौत हुई।

सोमवार की रात में तस्करों से ग्रामीणों का आमना-सामना हुआ तो एक तस्कर (अजहर उर्फ हुसैन) ग्रामीणों की भी पकड़ में आ गया था। ग्रामीणों ने पहले उसे एक मंदिर में बंद कर दिया था लेकिन दीपक की हत्या की जानकारी मिलते ही वे आक्रोशित हो गए और पशु तस्करों को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तस्कर को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो उस समय पब्लिक का गुस्सा पुलिस पर भी फूटा। इसी दौरान एसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे।