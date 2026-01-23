Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAngry Yogi sarkar minister AK Sharma suspends junior engineer, issues notices to two others and terminates one employee
घूस की बात सुनते ही भड़के योगी के मंत्री, जेई को किया सस्पेंड, दो को नोटिस और एक की गई नौकरी

घूस की बात सुनते ही भड़के योगी के मंत्री, जेई को किया सस्पेंड, दो को नोटिस और एक की गई नौकरी

संक्षेप:

घूस की शिकायत सुनते ही योगी सरकार के मंत्री एके शर्मा भड़क गए। उन्होंने तुरंत ऐक्शन लेते जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। दो अफसरों को स्पष्टीकरण नोटिस देते हुए जवाब मांगा। एक लाइन मैन की सेवा समाप्त कर दी है।

Jan 23, 2026 03:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

योगी सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान योगी सरकार के मंत्री एके शर्मा भड़क गए वजह थी बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का मामला। मंत्री एके शर्मा ने विद्युत विभाग में रिश्वतखोरी की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया। मंत्री के निर्देश पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लाइनमैन की सेवा समाप्त कर दी, जबकि एक कनिष्ठ अभियंता (जेई) को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही दो वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण नोटिस देकर भी तलब किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जनसुनवाई के दौरान अमरोहा जिले के नौगांव सादात निवासी मोहम्मद यूसा पुत्र कासिम ने विद्युत संयोजन देने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने तथा कार्य में जानबूझकर देरी किए जाने की शिकायत मंत्री के समक्ष रखी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री ने तत्काल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता से फोन पर वार्ता कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

मंत्री के निर्देशों के क्रम में जूनियर इंजीनियर राजीव सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि लाइनमैन अब्बास की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके अतिरिक्त एसडीओ रितेश प्रसाद एवं अधिशासी अभियंता राहुल निगम को नियम-10 के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग का उद्देश्य जनता की सेवा करना है, न कि उन्हें परेशान करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी और लापरवाही के मामलों में प्रदेश सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। मंत्री ने कहा कि आम नागरिकों को परेशान करने वाले अधिकारी या कर्मचारी किसी भी स्तर पर हों, उनके खिलाफ बिना भेदभाव सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:इन 21 तरह के कारोबार के लिए लेना होगा लाइसेंस, जानें कितना देना पड़ेगा शुल्क
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |