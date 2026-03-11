Hindustan Hindi News
VIDEO: पुलिस चौकी में महिला का तांडव, दारोगा की तोड़ी कुर्सी, फेंके गमले

Mar 11, 2026 01:29 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हापुड़ में पड़ोसियों से हुए विवाद में सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए एक महिला का गुस्सा बुधवार को मेरठ गेट पुलिस चौकी में फूट पड़ा। महिला ने मेरठ गेट पुलिस चौकी पहुंचकर जमकर हंगामा किया और दारोगा की कुर्सी समेत चौकी का सामान तोड़ दिया।

Hapur News: यूपी के हापुड़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पड़ोसियों से हुए विवाद में सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए एक महिला का गुस्सा बुधवार को मेरठ गेट पुलिस चौकी में फूट पड़ा। महिला ने मेरठ गेट पुलिस चौकी पहुंचकर जमकर हंगामा किया और दारोगा की कुर्सी समेत चौकी का सामान तोड़ दिया। महिला के हंगामे से चौकी में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। किसी तरह पुलिस कर्मियों ने महिला को शांत कराकर उसकी समस्या का समाधान किया। पुलिस का दावा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार भी है। वहीं इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला माता निवासी एक महिला का अपने पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर मेरठ गेट पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की गई थी। महिला का आरोप है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और आरोपी पक्ष से मिलकर वापस लौट आई। उसने इसके बाद दो बार चौकी पहुंचकर पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई।

पुलिसकर्मियों के हंसने पर बढ़ा महिला का गुस्सा

इससे नाराज होकर महिला बुधवार को मेरठ गेट चौकी पहुंच गई और पुलिसकर्मियों से शिकायत का समाधान कराने की मांग करने लगी। बताया गया कि महिला पहले पुलिसकर्मियों से बहस करती रही और अपनी नाराजगी जताते हुए चौकी परिसर में झाड़ू लगाने लगी। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के हंसने पर महिला का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद महिला ने चौकी में रखा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। आक्रोशित महिला ने गमले और बेंच उठाकर फेंक दिए तथा चौकी प्रभारी की कुर्सी जमीन पर पटक-पटक कर तोड़ डाली। चौकी में हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद महिला को शांत कराया। इसके बाद उसकी शिकायत पर दोनों पक्षों को बुलाकर विवाद का समाधान कराया गया। महिला के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय ने बताया कि महिला की समस्या का समाधान करा दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह मानसिक रूप से बीमार भी है। मामले की जांच कराई जा रही है।

