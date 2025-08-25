Angry woman slapped the young man in Panchayat after her marriage broke down पंचायत बना अखाड़ा, शादी टूटने से नाराज महिला ने युवक पर बरसाए थप्पड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पंचायत बना अखाड़ा, शादी टूटने से नाराज महिला ने युवक पर बरसाए थप्पड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

बागपत में शादी का रिश्ता टूट जाने पर एक विवाह मंडप मे लड़का और लड़की पक्ष के बीच पंचायत हुई। इस दौरान नाराज महिला ने युवक को थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। जब युवक को बचाने आए उसके परिजन आए तो उनके साथ भी मारपीट हो गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बागपतMon, 25 Aug 2025 07:13 PM
पंचायत बना अखाड़ा, शादी टूटने से नाराज महिला ने युवक पर बरसाए थप्पड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यूपी के बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी का रिश्ता टूट जाने पर नगर की छपरौली चुंगी पर एक विवाह मंडप में लड़का और लड़की पक्ष के बीच पंचायत हुई। वहीं, रिश्ता टूटने से नाराज महिला ने युवक को थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। जब युवक को बचाने आए उसके परिजन आए तो उनके साथ भी मारपीट हो गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, इस मामले में इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

नगर की पट्टी मेहर के रहने वाले सोमपाल ने बताया कि अपने दामाद के छोटे भाई का रिश्ता नगर की चौधरान पट्टी की एक युवती के साथ कराया था। दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव के चलते रिश्ता टूट गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौते के लिए नगर की छपरौली चुंगी के पास विवाह मंडप में पंचायत हुई। रिश्ता टूटने से नाराज महिला ने उसके दामाद सोनू पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। उसे बचाने आए उसके परिवार के साथ भी लड़की पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी। यह घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किसी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। जो देखते ही देखते वायरल हो गई।

इस मामले में सोमपाल ने लड़के पक्ष के राजवीर, रमेश, राजेश, सुमित व चार अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले में इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि उन्हें शादी घर में मारपीट की सूचना मिली थी। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तहरीर भी मिली है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सुंसग धाराओं में आरोपियों के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

