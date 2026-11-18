बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई का खौफनाक अंजाम, दोस्तों संग मिलकर प्रेमी को मार डाला
मेरठ में लापता चल रहे एक युवक की हत्या उसके ही गांव के युवक ने अपने दोस्तों संग रस्सी से गला घोटकर की थी और शव को नहर में फेंक दिया था। हत्या की वजह बहन से प्रेम संबंध थे।
मेरठ, संवाददाता। यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक नवंबर से लापता चल रहे गांव सिंधावली निवासी 21 वर्षीय रोहित की हत्या उसके ही गांव के युवक ने अपने दोस्तों संग रस्सी से गला घोटकर की थी और शव को नहर में फेंक दिया था। हत्या की वजह एक युवक की बहन से प्रेम संबंध थे।
कंकरखेड़ा क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित गांव सिंधावली का रहने वाला 21 वर्षीय रोहित एक नवंबर से लापता था। परिजनों ने पांच नवंबर को उसकी गुमशुदगी कंकरखेड़ा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं लग पाया था। दरअसल, रोहित का गांव की ही रहने वाली लड़की से एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की वाल्मीकि जाति से थी, जबकि रोहित जाटव समाज से था। गांव के लोगों को दोनों के प्रेम संबंध की जानकारी थी। लोग लड़की के भाई पर इसे लेकर ताने कसते थे। तानों से परेशान भाई ने कई बार रोहित को समझाया भी था।
पुलिस के अनुसार लड़की भाई ने 10वीं में पढ़ने वाले अपने चचेरे भाई को इसकी जानकारी दी। चचेरे भाई अपने तीन दोस्तों को इस बारे में बताया। इनमें एक रोहित का दोस्त भी शामिल है। सभी ने मिलकर रोहित को मौत के घाट उतार की साजिश रच डाली। एक नवंबर को रोहित के दोस्त ने उसे फोन करके कंकरखेड़ा रोहटा रोड पर अंग्रेजी के ठेके पर शराब पीने के लिए बुला लिया। उसके पहुंचने पर सभी ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसके शव को बाइक पर लेकर गंगनहर पहुंचे और उसे पानी में फेंक दिया। आरोपियों के साथ रोहित के होने की घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें आरोपी शव को ले जाते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों जतिन समेत चार आरोपियों को पकड़ लिया, इनमें तीन नाबालिग हैं, हालांकि लड़की का सगा भाई अभी फरार है।
रोहित की लाश की तलाश में 16 घंटे चला सर्च ऑपरेशन
रोहित की लाश गंगनहर में तलाशने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। जानी क्षेत्र से गंगनहर में बोट लेकर टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सोमवार को करीब 8 घंटे अभियान चलाया गया और मंगलवार को पूरा दिन टीम लगी रही। 16 घंटे ऑपरेशन के बाद भी रोहित की लाश बरामद नहीं हो सकी। फिलहाल गाजियाबाद और आसपास के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट किया गया है। दो नवंबर से लेकर अभी तक गंगनहर या इससे जुड़े रजवाहों में मिले सभी शवों को लेकर सूचना मांगी गई है। देरशाम अभियान पूरा किया गया और अब बुधवार को दोबारा अभियान चलेगा।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें