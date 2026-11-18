मेरठ में लापता चल रहे एक युवक की हत्या उसके ही गांव के युवक ने अपने दोस्तों संग रस्सी से गला घोटकर की थी और शव को नहर में फेंक दिया था। हत्या की वजह बहन से प्रेम संबंध थे।

मेरठ, संवाददाता। यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक नवंबर से लापता चल रहे गांव सिंधावली निवासी 21 वर्षीय रोहित की हत्या उसके ही गांव के युवक ने अपने दोस्तों संग रस्सी से गला घोटकर की थी और शव को नहर में फेंक दिया था। हत्या की वजह एक युवक की बहन से प्रेम संबंध थे।

कंकरखेड़ा क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित गांव सिंधावली का रहने वाला 21 वर्षीय रोहित एक नवंबर से लापता था। परिजनों ने पांच नवंबर को उसकी गुमशुदगी कंकरखेड़ा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं लग पाया था। दरअसल, रोहित का गांव की ही रहने वाली लड़की से एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की वाल्मीकि जाति से थी, जबकि रोहित जाटव समाज से था। गांव के लोगों को दोनों के प्रेम संबंध की जानकारी थी। लोग लड़की के भाई पर इसे लेकर ताने कसते थे। तानों से परेशान भाई ने कई बार रोहित को समझाया भी था।

पुलिस के अनुसार लड़की भाई ने 10वीं में पढ़ने वाले अपने चचेरे भाई को इसकी जानकारी दी। चचेरे भाई अपने तीन दोस्तों को इस बारे में बताया। इनमें एक रोहित का दोस्त भी शामिल है। सभी ने मिलकर रोहित को मौत के घाट उतार की साजिश रच डाली। एक नवंबर को रोहित के दोस्त ने उसे फोन करके कंकरखेड़ा रोहटा रोड पर अंग्रेजी के ठेके पर शराब पीने के लिए बुला लिया। उसके पहुंचने पर सभी ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसके शव को बाइक पर लेकर गंगनहर पहुंचे और उसे पानी में फेंक दिया। आरोपियों के साथ रोहित के होने की घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें आरोपी शव को ले जाते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों जतिन समेत चार आरोपियों को पकड़ लिया, इनमें तीन नाबालिग हैं, हालांकि लड़की का सगा भाई अभी फरार है।