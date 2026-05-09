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प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका का खौफनाक कांड, तीसरे दिन बुला कर काट दिया प्राइवेट पार्ट

Ajay Singh संवाददाता, शाहाबाद (हरदोई)
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20 वर्षीय युवक का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने छह मई को एक दूसरी युवती से शादी कर ली। शादी की जानकारी प्रेमिका को मिली तो वह नाराज हो गई। शनिवार दोपहर प्रेमिका ने प्रेमी को मिलने खेत पर बुलाया। वहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई। प्रेमिका ने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया।

प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका का खौफनाक कांड, तीसरे दिन बुला कर काट दिया प्राइवेट पार्ट

UP News : उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां शाहाबाद इलाके के पाली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। प्रेमी की शादी से खफा प्रेमिका ने उसे मिलने के बहाने खेत पर बुलाया, फिर ब्लेड से प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काटने के बाद प्रेमिका वहां से भाग निकली।

पुलिस ने बताया कि गुजरी गांव के रहने वाले 20 वर्षीय युवक का एक महिला से चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने हाल ही में छह मई को एक दूसरी युवती से शादी कर ली। शादी की जानकारी प्रेमिका को मिली तो वह नाराज हो गई। शनिवार दोपहर प्रेमिका ने प्रेमी को मिलने खेत पर बुलाया। आरोप है कि वहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान प्रेमिका ने ब्लेड निकालकर युवक के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी प्रेमिका भाग निकली। चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में मौजूद लोग मौके पर पहुंचे।

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युवक की भाभी लगती है प्रेमिका

बताया जा रहा है कि आरोपी महिला रिश्ते में युवक की भाभी लगती है। उसकी ससुराल सवायजपुर क्षेत्र में है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। महिला युवक पर सिर्फ अपना अधिकार मानती थी। ऐसे में जब प्रेमी ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने प्रेमी से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। प्रेमी की शादी के तीसरे दिन उसने उसे मिलने के लिए बुलाया और इस खौफनाक कांड को अंजाम दे डाला। प्राइवेट पार्ट कटने से बुरी तरह दर्द से कराह रहे प्रेमी की आवाज सुन मौके पर पहुंचे लोग उसे आनन-फानन में शाहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए। वहां उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने घायल प्रेमी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उसका इलाज चल रहा है। उधर, इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में है।

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क्या बोली पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पाली थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार ने बताया कि उप निरीक्षक जयनारायण मिश्र इस मामले की जांच कर रहे हैं। तहरीर मिलने पर इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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