Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAngry SDM sent Block Education Officer to police custody, know what is the matter
नाराज एसडीएम ने खंड शिक्षाधिकारी को भेजा पुलिस हिरासत में, जानें क्या है मामला

नाराज एसडीएम ने खंड शिक्षाधिकारी को भेजा पुलिस हिरासत में, जानें क्या है मामला

संक्षेप:

यूपी के मेरठ में सरधना एसडीएम ने नाराजगी जताई और बिना कुछ बात किए पुलिस हिरासत में थाने भेज दिया। चार घंटे थाने में वह बैठे रहे। बाद में उनका मेडिकल कराकर छोड़ दिया गया।

Feb 02, 2026 09:28 pm ISTDeep Pandey मेरठ, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एसआईआर के नोटिस की सुनवाई में लापरवाही बरतना मेरठ जिले में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को भारी पड़ गया। वह बिना किसी सूचना के तीन दिन की छुट्टी पर चले गए थे। सोमवार को लौटे तो एसडीएम ने नाराजगी जताई और बिना कुछ बात किए पुलिस हिरासत में थाने भेज दिया। चार घंटे थाने में वह बैठे रहे। बाद में उनका मेडिकल कराकर छोड़ दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सरधना तहसील में एसआईआर के बाद जारी हुए नोटिस की सुनवाई चल रही है। एसडीएम के अलावा तहसीलदार व अन्य अधिकारी इस काम में लगे थे। खंड शिक्षा अधिकारी श्याम मोहन अस्थाना को सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी(एईआरओ) के काम में लगाया गया था। तहसील सभागार में उनकी ड्यूटी लगी थी। तीन दिन पूर्व वह बिना बताए अनुपस्थित हो गए जिसके चलते सुनवाई के लिए आने वाले वोटरों को परेशान होना पड़ा।

एसडीएम ने तुरंत नायब तहसीलदार भूपेंद्र कुमार को उनका कार्य सौंपकर सुनवाई शुरू कराई। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने किसी अधिकारी या कर्मचारी के फोन रिसीव नहीं किए। जांच कराई गई तो पता चला वह तीन दिन की छुट्टी का आवेदन देकर गए हैं, जिस पर उन्हें छुटटी की स्वीकृति नहीं मिली। बावजूद इसके वह काम छोड़कर चले गए। सोमवार को वापस लौटे और एसडीएम के पास पहुंचे। एसडीएम ने उनसे अनुपस्थित होने का कारण पूछा तो उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही। एसडीएम ने उन्हें बाद में बात करने की बात कही और पुलिस हिरासत में थाने भिजवा दिया। कई घंटे वह थाने में बैठे रहे। बाद में पुलिस ने एसडीएम के निर्देश पर उनका मेडिकल कराया और उन्हें छोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:सभी जिलों में इस काम के लिए 50 एकड़ जमीन करें चिह्नित, योगी के सख्त निर्देश

कहना इनका...

एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी श्याम मोहन अस्थाना एईआरओ पद पर तैनात किए गए थे। तीन दिन से बिना सूचना के वह लापता थे। छुट्टी स्वीकृत नहीं होने के बाद भी वह लखनऊ चले गए। उनके द्वारा तबीयत खराब होने की बात कही गई। उनका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों को भी रिपोर्ट भेज दी गई है

खंड शिक्षाधिकारी ने बताया कि मैं छुट्टी का आवेदन देकर गया था, जो स्वीकृत नहीं की गई। मेरी व पत्नी की तबीयत खराब थी, जिसके चलते मैं लखनऊ चला गया था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Meerut News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |