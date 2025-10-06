मैंने अपनी बहन का कत्ल कर दिया; लव अफेयर से नाराज भाई ने इंटर छात्रा को नहर में डुबोकर मार डाला

गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी बहन के प्रेम संबंधों से नाराज होकर उसे नहर में डुबोकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी आरोपी ने खुद पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

यूपी के गोरखपुर से रिश्तों को कलंकित कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने अपनी सगी बहन की प्रेम संबंधों से नाराज होकर नहर में डुबोकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर बताया, "मैंने अपनी बहन को मार दिया।” उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, कैंपियरगंज क्षेत्र के भौराबारी गांव निवासी आदित्य यादव ने सोमवार सुबह अपनी 19 साल बहन नित्या यादव की हत्या कर दी। नित्या इंटर की छात्रा थी और गांव के ही एक युवक से उसके प्रेम संबंध थे। परिजनों का कहना है कि आदित्य इस रिश्ते से बेहद नाराज था और कई बार उसने बहन को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह नित्या किसी काम से घर से निकली तो आदित्य उसके पीछे-पीछे गया। धबिना नहर के पास उसने बहन को रोका और जबरन पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह शव को करीब ढाई किलोमीटर दूर एक धान के खेत में फेंककर घर लौट आया। कुछ घंटे बाद आरोपी ने खुद कैंपियरगंज थाने पर फोन कर वारदात की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत हो रहा है। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने बहन के प्रेम संबंधों से परेशान होकर हत्या की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी। गांव में घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अवाक हैं कि एक भाई ने अपनी ही बहन की जान ले ली।