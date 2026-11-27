यूपी के मेरठ में साथियों से अभद्रता पर भड़के वकीलों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित वकीलों ने टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया और चार घंटे तक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे स्थित काशी टोल को फ्री कराए रखा।

मेरठ, हिन्दुस्तान टीम। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे स्थित काशी टोल प्लाजा पर गुरुवार को अधिवक्ताओं का भारी आक्रोश देखने को मिला। एक दिन पहले बुधवार को टोल कर्मियों द्वारा वकीलों और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की गई अभद्रता के विरोध में सैकड़ों वकीलों ने टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने टोल की सभी 18 लेन को जबरन खोलकर करीब चार घंटे तक पूरी तरह टोल-फ्री रखा, जिससे हजारों वाहन बिना किसी शुल्क के गुजरे। इस दौरान स्थिति को संभालने पहुंची पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में दो घंटे की मैराथन वार्ता के बाद चार में से तीन मांगों पर सहमति बनी, तब जाकर वकीलों का आंदोलन स्थगित हुआ।

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार सुबह से ही कचहरी परिसर में गहमागहमी शुरू हो गई। वकीलों ने परिसर में घूमकर साथियों से एकजुट होने की अपील की और इसके बाद बसों व निजी वाहनों के काफिले के साथ काशी टोल प्लाजा पहुंच गए। टोल पर पहुंचते ही वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस बल ने जब उन्हें रोकने और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया, तो दोनों पक्षों में तीखी बहस और नोकझोंक हुई।

पुलिस के रोकने पर भी नहीं मानें वकील ​पुलिस के रोकने के बावजूद वकील अपनी जिद पर अड़े रहे और सुबह 11 बजे के बाद टोल प्लाजा की सभी 18 लेन (मेरठ से दिल्ली जाने वाली 7 और दिल्ली से मेरठ आने वाली 11 लेन) को टोल-फ्री करा दिया। वकीलों का कहना था कि जब तक आरोपी कर्मचारी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, टोल वसूली शुरू नहीं होने दी जाएगी।

दो घंटे चली बंद कमरे में बैठक, इन मांगों पर बनी सहमति एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले और एडीएम सिटी आदित्य कुमार प्रजापति ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित वकीलों को शांत करने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद बार पदाधिकारी वार्ता के लिए राजी हुए। ​इसके बाद पुलिस-प्रशासन, टोल प्रबंधन और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब दो घंटे तक बंद कमरे में बैठक चली। बैठक में वकीलों की ओर से चार मुख्य मांगें रखी गईं, जिनमें से तीन पर तत्काल सहमति बन गई। इनमें अभद्रता करने वाले टोल कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने, दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से टोल की ड्यूटी से हटाने, संबंधित कर्मचारियों के वकीलों के समक्ष आकर अपनी गलती की माफी मांगने पर सहमति बनी। वहीं मेरठ बार और जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के वाहनों को काशी टोल पर स्थायी रूप से छूट की मांग पर प्रशासन ने शासन को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद वकीलों ने अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इसके बाद काशी टोल प्लाजा पर पुनः सामान्य रूप से टोल वसूली शुरू हो सकी।