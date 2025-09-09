अधिकारियों के न आने पर भड़के किसान, दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर लगाया जाम
सहारनपुर में गन्ना भुगतान और आवारा गोवंशों पर रोकथाम समेत अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के मौके पर नहीं आने पर दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब दो घंटे तक जाम लगे रहने से राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी।
यूपी के सहारनपुर के रामपुर मनिहारान तहसील मुख्यालय पर गन्ना भुगतान और आवारा गोवंशों पर रोकथाम समेत अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के मौके पर नहीं आने पर दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब दो घंटे तक जाम लगे रहने से स्कूली बच्चों सहित राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी।
मंगलवार को तहसील मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठे थे। ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह का आरोप है कि करीब दो घंटे तक बैठने के बाद भी संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। उसके बाद तहसील मुख्यालय पर नाराज कार्यकर्ता दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे स्थित बस स्टैंड पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए।
सूचना पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह नागर ने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपने बीच अधिकारियों को बुलाने पर अड़े रहे। बाद में एसडीएम डॉ. पूर्वा ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। साथ ही कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
घंटों बाद एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
भाकियू टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन एसडीएम डॉ. पूर्वा को सौंपा, जिसमें किसानों का बकाया गन्ना भुगतान, आवारा गोवंश को गो आश्रय स्थल भिजवाने, किसानों का कर्ज माफी, एमएसपी लागू कराने, ग्राम सलेमपुर से कल्लरपुर नहर की पटरी को पक्का बनवाने, बिजली फ्री कराने, रामपुर मनिहारान में पुल बनवाने और गांव सलेमपुर में बंद पड़ी आटा चक्की को दोबारा चालू कराने की मांग की।