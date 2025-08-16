आपत्तिजनक वीडियो पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने कोतवाली किया घेराव, पुलिस ने भांजी लाठी

लखीमपुर खीरी में आपत्तिजनक वीडियो को लेकर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। आक्रोशित लोगों ने कोतवाली का घेराव कर लिया। साथ ही रोड जाम कर दिया। जाम खुलवाने में गई पुलिस से प्रदर्शनकारियों में कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी।

यूपी के लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक वीडियो को लेकर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। शुक्रवार को आक्रोशित लोगों ने गोला कोतवाली का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली के सामने की रोड जाम कर दिया। जाम खुलवाने में गई पुलिस से प्रदर्शनकारियों में कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया। तब जाम खुल सका। लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हो रहा है।

गुरुवार को एक किशोर ने समुदाय विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद एक समुदाय में नाराजगी फैल गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए। गुरुवार को ही पुलिस ने कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौता करा दिया था। किशोर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांग ली थी। शुक्रवार को मामला तूल पकड़ गया। बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने कोतवाली घेर ली।

किशोर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कोतवाली के सामने ट्रैफिक जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठी चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया। लाठीचार्ज होते ही प्रदशर्नकारी भाग गए। अधिकारियों का कहना है कि मामले को जानबूझकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसकी जांच की जा रही है। दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाकर सुलह समझौता भी कराया जा चुका है।