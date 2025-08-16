Angry crowd surrounded police station over objectionable video police lathicharged आपत्तिजनक वीडियो पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने कोतवाली किया घेराव, पुलिस ने भांजी लाठी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAngry crowd surrounded police station over objectionable video police lathicharged

आपत्तिजनक वीडियो पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने कोतवाली किया घेराव, पुलिस ने भांजी लाठी

लखीमपुर खीरी में आपत्तिजनक वीडियो को लेकर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। आक्रोशित लोगों ने कोतवाली का घेराव कर लिया। साथ ही रोड जाम कर दिया। जाम खुलवाने में गई पुलिस से प्रदर्शनकारियों में कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, लखीमपुर खीरीSat, 16 Aug 2025 07:04 PM
share Share
Follow Us on
आपत्तिजनक वीडियो पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने कोतवाली किया घेराव, पुलिस ने भांजी लाठी

यूपी के लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक वीडियो को लेकर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। शुक्रवार को आक्रोशित लोगों ने गोला कोतवाली का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली के सामने की रोड जाम कर दिया। जाम खुलवाने में गई पुलिस से प्रदर्शनकारियों में कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया। तब जाम खुल सका। लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हो रहा है।

गुरुवार को एक किशोर ने समुदाय विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद एक समुदाय में नाराजगी फैल गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए। गुरुवार को ही पुलिस ने कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौता करा दिया था। किशोर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांग ली थी। शुक्रवार को मामला तूल पकड़ गया। बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने कोतवाली घेर ली।

किशोर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कोतवाली के सामने ट्रैफिक जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठी चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया। लाठीचार्ज होते ही प्रदशर्नकारी भाग गए। अधिकारियों का कहना है कि मामले को जानबूझकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसकी जांच की जा रही है। दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाकर सुलह समझौता भी कराया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:गैर मर्दों को कमरे में बुलाने पर टोकती थी सास, बहुओं ने पीट-पीटकर मार डाला

विरोध प्रदर्शन के बाद दूसरे संगठनों ने भी किया हंगामा

पुलिस ने किसी तरह कोतवाली के बाहर प्रदर्शन कर रहे एक समुदाय के लोगों को खदेड़ा ही था कि दूसरे समुदाय के संगठनों के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा करने लगे। कोतवाली घेरने वालों की पहचान कर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे।

Lakhimpur Kheri Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |