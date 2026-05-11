पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने ब्लेड से काट लिया अपना प्राइवेट पार्ट, मुश्किल से बची जान
युवक के चार बच्चे हैं। लगभग डेढ़ महीने पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पत्नी उसे छोड़ मायके चली गई। युवक लगातार पत्नी को वापस घर लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह ससुराल लौटने को तैयार नहीं हुई। युवक ने पत्नी को कई बार मनाने की कोशिश की लेकिन बात बन नहीं पा रही थी।
UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत छितौनी के एक मोहल्ले में रहने वाले युवक ने घरेलू कलह और पत्नी के मायके जाने से नाराज होकर रविवार की देर रात ब्लेड से अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया। इस घटना के बाद परिवार के लोग आनन-फानन में उसे लेकर सीएचसी तुर्कहा पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रविंद्रनगर धूस स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, युवक अब खतरे से बाहर है।
युवक की शादी नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली गांव निवासी एक व्यक्ति की बेटी से हुई है। उसके चार बच्चे हैं। लगभग डेढ़ महीने पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद पत्नी उसे छोड़ मायके चली गई। युवक लगातार पत्नी को वापस घर लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह ससुराल लौटने को तैयार नहीं हुई। युवक ने पत्नी को कई बार मनाने की कोशिश की लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। पत्नी अपनी जिद पर अड़ी थी। इसी बात को लेकर युवक मानसिक तनाव में था। रविवार की देर रात युवक ने घर में ही ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट को काटकर खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। घटना के बाद परिजनों के होश उड़ गए।
डॉक्टरों से सीएचसी से मेडिकल कॉलेज किया रेफर
युवक द्वारा अपना प्राइवेट पार्ट काटे की सूचना आनन-फानन में डायल 112 पर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुर्कहा पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रविंद्रनगर धूस रेफर कर दिया। इस घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
लोग इसे लेकर अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं देने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान और गुमसुम रहता था। फिलहाल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उधर, उसकी पत्नी के ससुराल या अस्पताल आने के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। युवक के परिवारवाले इस घटना को लेकर काफी दुखी हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें