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निकाह में न बुलाए जाने से नाराज चाचा ने वेल्डिंग कराकर सील कर दिया गेट, दूल्हा-दुल्हन की रुक गई एंट्री

Apr 30, 2026 08:40 pm ISTDinesh Rathour जालौन(उरई)
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उरई में पारिवारिक विवाद का जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नारोभास्कर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। निकाह में न बुलाए जाने पर खफा हुए चाचा ने बारात के जाते ही भजीजे के घर का दरवाजा वेल्डिंग कराकर सील कर दिया।

निकाह में न बुलाए जाने से नाराज चाचा ने वेल्डिंग कराकर सील कर दिया गेट, दूल्हा-दुल्हन की रुक गई एंट्री

Orai News: यूपी के उरई में पारिवारिक विवाद का जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नारोभास्कर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। निकाह में न बुलाए जाने पर खफा हुए चाचा ने बारात के जाते ही भजीजे के घर का दरवाजा वेल्डिंग कराकर सील कर दिया। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर वेल्डिंग देख दंग रह गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गैस कटर से वेल्डिंग कटवाकर दरवाजा खुलवाया। जब कहीं जाकर दो घंटे बाद दुल्हन का गृह प्रवेश हो सका। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस ने बताया कि मोहल्ला नारोभास्कर निवासी मोहम्मद माजिद ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने निकाह में घर के पास रहने वाले चाचा मोहम्मद अजहर को आमंत्रित नहीं किया। माजिद के मुताबिक जब वह बारात लेकर गया तभी चाचा ने घर के मुख्य दरवाजे को वेल्डिंग करवाकर पूरी तरह बंद करा दिया और उस पर ताला भी जड़ दिया। गुरुवार सुबह वह अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। हैरत तब हुई जब दरवाजे पर वेल्डिंग देखी।

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पुलिस ने खुलवाया दरवाजा

माामले की जानकारी पर परिजन और बाराती मौके पर आ गए। मौके पर अफरातफरी के माहौल के बीच घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे पर हुई वेल्डिंग कटवाई गई और ताला तोड़कर दरवाजा खुलवाया गया। लगभग दो घंटे बाद दूल्हा-दुल्हन का गृह प्रवेश हो सका। सीओ शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित अगर तहरीर देता है तो रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।

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पहली पत्नी को देख दूल्हा व बारातियों में मची अफरा-तफरी

वहीं दूसरी ओर आगरा के एक पैलेस में चल रहे वैवाहिक कार्यक्रमों को पुलिस व राज्य महिला आयोग की सदस्य ने रुकवा दिया। विवाह की तैयारियों में जुटा दूल्हा भी अपनी पहली पत्नी को पुलिस के साथ देखकर दंग रह गया। बाराती भी विवाह स्थल से इधर-उधर भाग खड़े हुए। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए शादी रुकवा दी और दूल्हा को दूसरी शादी न करने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि यदि युवक शादी की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़, शहर कोतवाली प्रभारी प्रवेश राणा मय पुलिस बल के शहर के नदरई गेट स्थित एक पैलेस में पहुंचे, यहां शादी की तैयारियां चल रही थीं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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