जीजा को थप्पड़ मारने से बौखलाए सालों ने जमकर मचाया उत्पात, पिता समेत तीन की मौत

संक्षेप: कासगंज में शादी समारोह में आए कार सवार लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। कार सवार लोगों ने जीजा को पिटा देखकर सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद डाला। जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी के कासगंज में शादी समारोह में आए कार सवार लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। कार सवार लोगों ने जीजा को पिटा देखकर सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद डाला। जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के सभी आरोपी फरार हो गए। दरअसल कार से कुछ नाते-रिश्तेदार शादी-समारोह में शामिल होने आए थे। सभी नशे में ध्वस्त थे। एक युवक टहलता दिखाई दिया तो उसके पिता ने उसे टोक दिया और नशे में होने की बात पर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। वहीं गाड़ी में बैठे कुछ रिश्तेदार युवक को पिटता देख रहे थे। पिटने वाला युवक कार सवारों का जीजा बताया जा रहा है। जीजा को थप्पड़ लगते देखकर कार सवार बौखला गए और उन्होंने मैरिज लॉन के बाहर खड़े लोगों को रौंद दिया। जिसमें जीजा के पिता समेत तीन की मौत हो गई। जबकि दो लोग बाल बाल बच गए। पुलिस ने आधा दर्जन कार सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी है।

कस्बा के जैड प्लस मैरिज होम में वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था। पास के ही गांव नगला मंसा के विकास की शादी कायमगंज की दुल्हन के साथ हो रही थी। दूल्हा पक्ष के परिवारजन जयमाला के बाद मैरिज होम के बाहर खड़े होकर बात कर रही थे, तभी परिवार का ही युवक धर्मेंद्र नशे में आकर खड़ा हुआ यह देख धर्मेंद्र के पिता गिरीश नाराज हो उठे। धर्मेंद्र ने अपने साले जैथरा के नगला मलखान से आए रिश्तेदारों के साथ बैठकर शराब पीने की बात बताई। इस पर पिता गिरीश सिंह ने अपने बेटे धर्मेंद्र को रिश्तेदारों के सामने दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए।