जीजा को थप्पड़ मारने से बौखलाए सालों ने जमकर मचाया उत्पात, पिता समेत तीन की मौत

Hindi NewsUP NewsAngered by slapping brother-in-law relatives created ruckus killing three people including father
कासगंज में शादी समारोह में आए कार सवार लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। कार सवार लोगों ने जीजा को पिटा देखकर सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद डाला। जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

Thu, 4 Dec 2025 03:56 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कासगंज
यूपी के कासगंज में शादी समारोह में आए कार सवार लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। कार सवार लोगों ने जीजा को पिटा देखकर सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद डाला। जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के सभी आरोपी फरार हो गए। दरअसल कार से कुछ नाते-रिश्तेदार शादी-समारोह में शामिल होने आए थे। सभी नशे में ध्वस्त थे। एक युवक टहलता दिखाई दिया तो उसके पिता ने उसे टोक दिया और नशे में होने की बात पर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। वहीं गाड़ी में बैठे कुछ रिश्तेदार युवक को पिटता देख रहे थे। पिटने वाला युवक कार सवारों का जीजा बताया जा रहा है। जीजा को थप्पड़ लगते देखकर कार सवार बौखला गए और उन्होंने मैरिज लॉन के बाहर खड़े लोगों को रौंद दिया। जिसमें जीजा के पिता समेत तीन की मौत हो गई। जबकि दो लोग बाल बाल बच गए। पुलिस ने आधा दर्जन कार सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी है।

कस्बा के जैड प्लस मैरिज होम में वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था। पास के ही गांव नगला मंसा के विकास की शादी कायमगंज की दुल्हन के साथ हो रही थी। दूल्हा पक्ष के परिवारजन जयमाला के बाद मैरिज होम के बाहर खड़े होकर बात कर रही थे, तभी परिवार का ही युवक धर्मेंद्र नशे में आकर खड़ा हुआ यह देख धर्मेंद्र के पिता गिरीश नाराज हो उठे। धर्मेंद्र ने अपने साले जैथरा के नगला मलखान से आए रिश्तेदारों के साथ बैठकर शराब पीने की बात बताई। इस पर पिता गिरीश सिंह ने अपने बेटे धर्मेंद्र को रिश्तेदारों के सामने दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए।

यह देख कर सवार रिश्तेदार बौखला गए और उन्होंने कार से जीजा के पिता गिरीश, उनके भाई सुरेश और गिरीश के साढ़ू बृजेश निवासी नगला सामंती थाना उझानी को रौंदा दिया। इसके बाद कार सवार रिश्तेदार भाग निकले, जिससे तीनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद शादी स्थल पर अफरातफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। सीओ पटियाली संदीप वर्मा ने बताया कि, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
