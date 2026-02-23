Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

लवमैरिज से नाराज ग्रामीणों ने नहीं दफनाने दिया पत्नी का शव, ससुर और पिता ने भी साथ छोड़ा

Feb 23, 2026 09:13 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़
share Share
Follow Us on

यूपी के हापुड़ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव की एक लड़की को लेकर युवक चार साल पहले फरार हो गया था। दोनों ने इसके बाद शादी कर ली थी। अब उस लड़की की मौत हो गई तो उसका पति शव लेकर गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने दफनाने से मना कर दिया।

लवमैरिज से नाराज ग्रामीणों ने नहीं दफनाने दिया पत्नी का शव, ससुर और पिता ने भी साथ छोड़ा

पति-पत्नी का रिश्ता सातों जन्म का साथ देने का होता है, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करना बड़ा ही दुखदायक होता है। यहां एक युवक गांव की लड़की को लेकर चला गया। दोनों शादी कर ली। इस बीच लड़की प्रेमी के बच्चे की मां भी बन गई। कुछ पहले उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मरते समय युवती ने शव को गांव में दफनाने की इच्छा जताई तो पति अपनी पत्नी का शव लेकर उसके गांव पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने शव दफनाने से मना कर दिया। लड़की के ससुर और पिता ने भी साथ छोड़ दिया।

मामला थाना धौलाना क्षेत्र के गांव नंदपुर का है। यहां के रहने वाला शाहनवाज गांव की मुस्कान को अपने साथ लेकर चार साल पूर्व चला गया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। जिसके बाद युवक के पिता सलीम ने पुत्र को बेदखल कर दिया और शाहनवाज मुस्कान को लेकर मसूरी के गांव नाहल में किराए का मकान लेकर रहने लगा था। इसके बाद मुस्कान ने बच्चों को जन्म दिया। कुछ समय पूर्व मुस्कान काफी बीमार हुई, जिसका उपचार वहीं के एक निजी अस्पताल से चल रहा था। रविवार को मुस्कान ने दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:सुहागरात पर दूल्हे के छूते ही दुल्हन ने उड़ाए होश, शादी वाले घर में रात भर बवाल

शाहनवाज ने बताया कि गांव नाहल में ही मुस्कान का दफीना करने की इच्छा जताई, तो ग्रामीणों ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद वह मुस्कान के शव को लेकर अपने पैतृक गांव नंदपुर पहुंचे, तो शाहनवाज के पिता और मुस्कान के पिता इकबाल ने दफीना कराने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद उसने अपने चाचा रियाज के घर मुस्कान के शव को रखा और कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदने लगा।

ये भी पढ़ें:दुल्हन ने पालतू कुत्ते की पिटाई पर तोड़ दी थी शादी, मामले में आया नया मोड़

सूचना पर पहुंची पुलिस शाहनवाज से की जानकारी

गांव नंदपुर में दफीना करने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शाहनवाज से मामले की जानकारी और वहां के मौजूद प्रधान से भी जानकारी की गई। जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहमति से मुस्कान के शव को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। थानाध्यक्ष अवनीश शर्मा ने बताया गांव में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। सभी की सहमति से मुस्कान का शव दफनाया गया। किसी ने कोई भी शिकायत नहीं की थी।

ये भी पढ़ें:दुल्हन का जज्बा देख सब हैरान;विदाई के बाद शादी के जोड़े में इंटरव्यू देने पहुंची

नाबालिग प्रेमी युगल में अनबन, किशोर ने दी जान

वहीं दूसरी ओर भदोही जिले में प्रेमिका से अनबन के बाद एक किशोर ने रविवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने किशोरी को वीडियो कॉल भी किया था। किशोरी की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बस्ती निवासी रमेश कन्नौजिया का 15 वर्षीय पुत्र अनमोल कक्षा 10 का छात्र था। चर्चा के अनुसार करीब दस माह पहले इंस्टाग्राम पर पहचान होने के बाद उसकी वाराणसी के जक्खिनी क्षेत्र निवासी दूसरी जाति की एक किशोरी से प्रेम संबंध हो गया था। बताया जाता है कि दोनों ने परिजनों की जानकारी के बिना विवाह करके जंगीगंज के पास स्थित एक मकान में किराये पर रहने लगे थे। किशोर दिन में किराये के मकान में रहता था, जबकि रात में घर लौट आता था। रविवार रात वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान किसी बात पर दोनों में अनबन हो गई। इस दौरान किशोर साड़ी का फंदा बनाकर उससे लटक गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Premi-premika Lover-girlfriend UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |