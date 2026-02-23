लवमैरिज से नाराज ग्रामीणों ने नहीं दफनाने दिया पत्नी का शव, ससुर और पिता ने भी साथ छोड़ा

यूपी के हापुड़ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव की एक लड़की को लेकर युवक चार साल पहले फरार हो गया था। दोनों ने इसके बाद शादी कर ली थी। अब उस लड़की की मौत हो गई तो उसका पति शव लेकर गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने दफनाने से मना कर दिया।

पति-पत्नी का रिश्ता सातों जन्म का साथ देने का होता है, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करना बड़ा ही दुखदायक होता है। यहां एक युवक गांव की लड़की को लेकर चला गया। दोनों शादी कर ली। इस बीच लड़की प्रेमी के बच्चे की मां भी बन गई। कुछ पहले उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मरते समय युवती ने शव को गांव में दफनाने की इच्छा जताई तो पति अपनी पत्नी का शव लेकर उसके गांव पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने शव दफनाने से मना कर दिया। लड़की के ससुर और पिता ने भी साथ छोड़ दिया।

मामला थाना धौलाना क्षेत्र के गांव नंदपुर का है। यहां के रहने वाला शाहनवाज गांव की मुस्कान को अपने साथ लेकर चार साल पूर्व चला गया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। जिसके बाद युवक के पिता सलीम ने पुत्र को बेदखल कर दिया और शाहनवाज मुस्कान को लेकर मसूरी के गांव नाहल में किराए का मकान लेकर रहने लगा था। इसके बाद मुस्कान ने बच्चों को जन्म दिया। कुछ समय पूर्व मुस्कान काफी बीमार हुई, जिसका उपचार वहीं के एक निजी अस्पताल से चल रहा था। रविवार को मुस्कान ने दम तोड़ दिया।

शाहनवाज ने बताया कि गांव नाहल में ही मुस्कान का दफीना करने की इच्छा जताई, तो ग्रामीणों ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद वह मुस्कान के शव को लेकर अपने पैतृक गांव नंदपुर पहुंचे, तो शाहनवाज के पिता और मुस्कान के पिता इकबाल ने दफीना कराने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद उसने अपने चाचा रियाज के घर मुस्कान के शव को रखा और कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदने लगा।

सूचना पर पहुंची पुलिस शाहनवाज से की जानकारी गांव नंदपुर में दफीना करने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शाहनवाज से मामले की जानकारी और वहां के मौजूद प्रधान से भी जानकारी की गई। जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहमति से मुस्कान के शव को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। थानाध्यक्ष अवनीश शर्मा ने बताया गांव में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। सभी की सहमति से मुस्कान का शव दफनाया गया। किसी ने कोई भी शिकायत नहीं की थी।