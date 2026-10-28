लवमैरिज से नाराज ससुर ने रची खौफनाक साजिश, साले ने ममेरे भाई संग मिलकर जीजा को मरवा डाला
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अक्षय की हत्या का खुलासा कर दिया। अक्षय की हत्या को लेकर उसके ससुर ने साजिश रची थी। अक्षय ने लवमैरिज की थी, जिसको लेकर उसका ससुर रंजिश रखता था। ससुर और साले ने मिलकर दामाद को मौत के घाट उतार दिया था।
मुजफ्फरनगर/खतौली, संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में ईंटों से पीट पीटकर अक्षय की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के ससुर और साले सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेटी के प्रेम विवाह करने के बाद से समाज में हो रही बदनामी को लेकर पिता ने तो हत्या की साजिश रची। जबकि भाई ने अपने ममेरे भाई व उसके दोस्तों के साथ मिलकर जीजा को मौत के घाट उतारा था। बचपन से साथ में रहने वाले दोस्त ने अक्षय की हत्या कराने में अहम भूमिका निभाई थी। हत्यारों को पल-पल की खबर देने के बाद पहले अक्षय के साथ शराब पी, उसके बाद ईंटों से हमला कर घायल किया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर, पुलिस ने हत्या का खुलासा करने के बाद पहले से ही मारपीट में दर्ज रिपोर्ट को अब हत्या में तरमीम कर दिया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश बघेल ने बताया कि हत्याकांड में छह आरोपियों को पकड़ा गया। जिसमें हत्या की साजिश रचने वाले के अलावा उसका पुत्र भी शामिल है। बताया कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के सराय रसूलपुर निवासी रूदिमा ने अपने ही गांव के रहने वाले अक्षय पुत्र दिलीप के साथ कोर्ट मैरिज की थी। तभी से रूदिमा के परिजन अक्षय से रंजिश रखने लगे। समाज में हो रही बदनामी के चलते रूदिमा के पिता कंवर पाल ने अक्षय को ठिकाने लगाने की साजिश शुरू कर दी थी। घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाब नहीं मिला।
अक्षय की हत्या के लिए उसके दोस्त को ही दिया गया था लालच
रूदिमा के भाई वासु ने गालिबपुर निवासी अपने मेरे भाई अमरदीप को साजिश के बारे में बताया। अमरदीप ने बिहारीपुर निवासी अंकुश से संपर्क किया तो उसने घटना को अंजाम देने के लिए अक्षय के बचपन के दोस्त आकाश को लालच देकर साजिश में शामिल कर लिया। योजना के अनुसार आकाश को पता चला कि अक्षय नोएडा से घर आया हुआ है, आकाश ने अक्षय से पार्टी करने की बात कही। दोनों बाइक से पहले शराब के ठेके पर पहुंचे, वहा से शराब लेने के बाद चूना भट्ठी के समीप एक दुकान पर पहुंच गए। आकाश ने अक्षय के दुकान पर जाने की जानकारी अपने दोस्त अंकुश को दी। कुछ ही देर में अंकुश भी मौके पर पहुंच गया।
हत्या तक पहुंच गया थ कहासुनी से शुरू हुआ विवाद
तीनों ने बैठकर शराब पीने लगे तो उसी दौरान वासु अपने ममेरे भाई अमरदीप के साथ मौके पर पहुंच गया। पहले तो कुछ देर तक दोनों में कहासुनी होती रही। वासु ने कहा कि तूने समाज में हमारी इज्जत खराब की है इसका तो तुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहासुनी के दौरान मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में वासु ने अक्षय पर ईटों से प्रहार शुरू कर दिया। जबकि उसके ममेरे भाई ने डंडे से हमला कर घायल कर दिया। अक्षय को मृत समझ कर हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद चालान कर दिया गया।
दोस्त ने ही करा दी दोस्त की हत्या
अक्षय की हत्या के बाद पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में कई ऐसे खुलासे सामने आए, जिसकों देखकर सभी हैरान हो गए। अक्षय अपने दोस्त पर अधिक विश्वास करता था। बचपन से ही दोनों साथ रहते थे और एक साथ पढ़ाई भी करते थे। लेकिन, अक्षय को मालूम नहीं था कि जिस दोस्त पर विश्वास कर रहा है एक दिन वो ही मौत का कारण बन जाएगा। अगर आकाश अपने दोस्त अक्षय के बारे में लड़की पक्ष के लोगों को नहीं बताता तो उसकी जान बच सकती थी। अक्षय को अंकुश की ओर से कुछ लालच दिया गया था, जिसके चलते दोस्त बचपन की दोस्ती को भूल गया ओर आरोपियों के साथ मिल गया।
पकड़े गए आरोपी
कोतवाल दिनेश बघेल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में वासू पुत्र कंवर पाल, कंवर पाल पुत्र अतर सिंह निवासी सराय रसूलपुर, अमरदीप पुत्र तिलक राम, विकास पुत्र नरेन्द्र निवासी गालिबपुर, अंकुश पुत्र राजेन्द्र, आकाश पुत्र रोबिन निवासी बिहारीपुर शामिल हैं।
ये था मामला
दो दिन पूर्व जानसठ रोड चूना भट्ठी के समीप एक दुकान पर अक्षय पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल मे भर्ती कराया था। गंभीर हालत के चलते घायल को रेफर कर दिया गया। घटना की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट दर्ज के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अक्षय की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया तो पुलिस ने पहले मृतक अक्षय के दोस्त आकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी काल डिटेल खंगाली तो हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।