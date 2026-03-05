Hindustan Hindi News
हैप्पी होली के विवाद में भाई-बहन ने चाकू से की युवक की हत्या, 3 घंटे तक थाने पर बवाल

Mar 05, 2026 03:39 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हैप्पी होली बोलने से पनपे विवाद में भाई-बहन ने चाकू से की युवक की हत्या कर दी। घटना से नाराज परिजनों ने थाने पर पहुंच कर तीन घंटे जमकर बवाल किया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक, उसकी बहन और मां को गिरफ्तार कर लिया है। 

यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मर्डर समाने आया है। यहां दुबग्गा के बेगरिया गांव में हैप्पी होली बोलने से पनपे विवाद में दबंग युवक ने बहन के साथ मिलकर पेंटर कारीगर सूरज गौतम (22) को पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया। सूरज की ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने थाने पर पहुंच कर तीन घंटे जमकर बवाल किया। मौके पर दुबग्गा, नाका, काकोरी और पारा थाने की पुलिस परिजनों को समझाने बुझाने में जुटी रही। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक, उसकी बहन और माँ को गिरफ्तार कर लिया है।

बेगरिया गांव निवासी पेंटर कारीगर सूरज गौतम और मोहित तिवारी का मकान आमने-सामने है। बुधवार शाम में करीब साढ़े पांच बजे मोहित तिवारी मकान के बाहर टहल रहे थे तभी उधर से गुज़र रहे गांव के ही जिशु ने उनसे हैप्पी होली बोल दिया। जिससे दोनों में विवाद होने लगा। बीच बचाव के लिए सूरज के पिता राजेंद्र गौतम पहुंच गए। इसी दौरान आपस मे मारपीट होने लगीं। मारपीट का शोर सुनकर सूरज पिता को बचाने पहुंचा।

विवाद के दौरान घर मे चाकू से सब्जी काट रही मोहित तिवारी की बहन शिवानी भी चाकू लेकर आ गई। मारपीट के दौरान ही दोनो मोहित व बहन शिवानी ने सूरज गौतम के पेट मे चाकू से कई बार हमला कर घायल कर दिया। चाकू लगने से सूरज लहूलुहान होकर वही पर गिर गया। घटना से हड़कंप मच गया। आनन-फानन में लोग घायल सूरज को ट्रामा सेंटर ले गए। जहां इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर गांव पहुंची पुलिस ने आरोपी मोहित ,बहन शिवानी व मां रंजना को गिरफ्तार कर लिया। सूरज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर दुबग्गा कोतवाली पर जम कर बवाल किया।

बवाल स्थिति को देखते हुए पारा, नाका और काकोरी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई। काफी समझाने-बुझाने के बाद लोगों को शांत कराया जा सका। पुलिस ने मामले में पिता राजेन्द्र गौतम की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर तीनो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूरज रावत पर परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। परिवार में उसके पिता राजेंद्र, छोटा भाई शिवा हैं, जबकि उसकी मां का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो चुका है। बेटे की मौत से घर में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि आरोपी मोहित तिवारी बनारस में जीएसटी विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। ग्रामीणों के अनुसार, मोहित का परिवार झगड़ालू किस्म का है। अक्सर गांव में ग्रामीणों से विवाद करते रहते हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

