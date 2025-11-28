जेल में बंदी की मौत से भड़के परिजन, घेरी कोतवाली, पीएम हाउस पर भी ग्रामीणों का हंगामा
लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंदी की मौत के मामले में परिजनों और गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने धौरहरा कोतवाली का घेराव कर लिया।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंदी की मौत के मामले में परिजनों और गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने धौरहरा कोतवाली का घेराव कर लिया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर भी परिजनों ने हंगामा किया । पीएम हाउस पर पहुंचे सांसद उत्कर्ष वर्मा ने लोगों को शांत कराया।
धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के माधौपुरवा गांव निवासी सुरेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार तड़के जिला कारागार के शौचालय में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को ही पुलिस ने उसे प्रेमिका सीमा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि सुबह करीब 4:15 बजे कारागार के शौचालय में सुरेश वर्मा का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई।
15 अक्टूबर को माधौपुरवा गांव में सीमा की हत्या की घटना सामने आई थी। पुलिस ने सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बुधवार शाम सुरेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया था। मेडिकल परीक्षण के बाद गुरुवार को उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बंदी की मौत की सूचना पर परिजन कोतवाली पहुंचे और घेराव कर जमकर हंगामा किया। हत्यारोपी के भाई रमेश वर्मा, पत्नी सुनीता, बेटी पल्लवी सहित परिजन ट्रैक्टर-ट्रॉली से धौरहरा कोतवाली पहुंचे। परिजनों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।