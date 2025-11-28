जेल में बंदी की मौत से भड़के परिजन, घेरी कोतवाली, पीएम हाउस पर भी ग्रामीणों का हंगामा

संक्षेप: लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंदी की मौत के मामले में परिजनों और गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने धौरहरा कोतवाली का घेराव कर लिया।

यूपी के लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंदी की मौत के मामले में परिजनों और गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने धौरहरा कोतवाली का घेराव कर लिया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर भी परिजनों ने हंगामा किया । पीएम हाउस पर पहुंचे सांसद उत्कर्ष वर्मा ने लोगों को शांत कराया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के माधौपुरवा गांव निवासी सुरेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार तड़के जिला कारागार के शौचालय में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को ही पुलिस ने उसे प्रेमिका सीमा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि सुबह करीब 4:15 बजे कारागार के शौचालय में सुरेश वर्मा का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई।