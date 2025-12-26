Hindustan Hindi News
खेल मैदान पर गोली लगने से छात्र की मौत के बाद भड़का भीड़ का गुस्सा, आरोपी की मां की पिटाई

खेल मैदान पर गोली लगने से छात्र की मौत के बाद भड़का भीड़ का गुस्सा, आरोपी की मां की पिटाई

संक्षेप:

Dec 26, 2025 04:16 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक इंटर कॉलेज में खेल मैदान पर गोली लगने के चलते 11 वीं के छात्र की मौत के बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया है। लोगों ने उसी क्षेत्र में रहने वाले एक लड़के पर इसका आरोप लगाते हुए मारे गए छात्र का शव रखकर उसके घर पर धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी तो फरार हो गया लेकिन भीड़ का गुस्सा उसकी मां पर फूट पड़ा। लोगों ने आरोपी की मां को बुरी तरह पीट दिया। इस दौरान किसी ने महिला की साड़ी भी खींचने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने महिला को किसी तरह बचाकर जीप में बिठा लिया। पुलिस महिला को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन गुस्साई भीड़ में से कुछ लोग पुलिस की गाड़ी के सामने जमीन पर लेट गए।

लोग आरोपी के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर, आरोपी की मां को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाए हुए लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि शुक्रवार की दोपहर कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के छात्र खेल मैदान में थे। इसी दौरान अचानक से लोगों ने गोली की आवाज सुनी। एक तरफ गोली की आवाज आई और दूसरी तरफ खेल मैदान पर 11 वीं का छात्र सुधीर भारती लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तड़पते छात्र को देखकर लोग उसकी ओर दौड़े लेकिन जब तक वे कोई मदद पहुंचा पाते छात्र ने दम तोड़ दिया।

11 वीं के छात्र सुधीर भारती की मौत के बाद थोड़ी देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया। गोली किसने और कहां से चलाई अभी तक स्पष्ट नहीं है लेकिन इस बीच एक लड़के का नाम सामने आया और कहा गया कि उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद लोग छात्र के शव को लेकर आरोपी के घर पहुंच गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने-बुझाने और जांच के बाद सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत करने की बहुत कोशिश की लेकिन लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने आरोपी के घर के बाहर शव रखकर धरना देना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने आरोपी की मां पर हमला बोल दिया। आरोपी की मां को बचाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी।

लड़कों के बीच झगड़े की आ रही बात

11 वीं के छात्र की गोली लगने से मौत के मामले में कुछ लड़कों के आपसी विवाद की बात आ रही है। लोगों का कहना है कि उनके बीच कुछ विवाद हुआ था। शुक्रवार की वारदात उसी विवाद का नतीजा हो सकती है।

