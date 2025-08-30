anger erupted over the brutal murder of rss leader s son adamant on the demand for bulldozer action आरएसएस नेता के बेटे की क्रूर हत्या पर भड़का गुस्सा, बुलडोजर ऐक्शन की मांग पर अड़े, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आरएसएस नेता के बेटे की क्रूर हत्या पर भड़का गुस्सा, बुलडोजर ऐक्शन की मांग पर अड़े

खेत में पशुओं को चरते देख उत्कर्ष ने पास में झोपड़ी डालकर रहने वाले परिवार से इस पर एतराज जताया। इसे लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। दबंगों ने उत्कर्ष को घेर लिया और फिर बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर डाली। यहां तक कि उत्कर्ष की आंख भी फोड़ डाली। 

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगरSat, 30 Aug 2025 03:32 PM
यूपी के कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में शुक्रवार की शाम को खेत में पशु चराने को लेकर हुए झगड़े में दबंगों ने आरएसएस के जिला सह संघ चालक के बेटे उत्कर्ष सिंह को घेर कर क्रूरता से हत्या कर दी। मनबढ़ों ने उत्कर्ष का पीछा किया और घर घेर लिया। उन्होंने फरसे और लाठी-डंडे से हमला कर मार डाला। यही नहीं बड़ी निर्ममता से उसकी आंखें फोड़ डालीं और कान काट दिए। पुलिस ने परिवारीजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया था जबकि एक आरोपी अभी फरार है। इस हत्याकांड को लेकर शनिवार को गांववालों का गुस्सा भड़क गया। वे हत्यारोपियों के घर बुलडोजर ऐक्शन की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने करीब ढाई घंटे तक शव को रोके रखा। बाद में एसडीएम सदर ने ज्ञान लेने के बाद सभी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर परिवारीजन दाह संस्कार को राजी हुए।

आरएसएस के जिला सह संघ चालक इंद्रजीत सिंह के छोटे बेटे उत्कर्ष सिंह (उम्र 40 वर्ष) अखिल भारतीय गहरवार क्षत्रिय महासभ के जिला संगठन मंत्री थे। शाम को किसी ने उन्हें खेत में पशुओं के चरने की सूचना दी। वह तत्काल खेत पर पहुंचे। खेत में पशुओं को चरते देख उत्कर्ष ने पास में झोपड़ी डालकर रहने वाले परिवार से इस पर एतराज जताया। इसे लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के ही कन्हई यादव के चार बेटे वहां झोपड़ी डालकर रहते हैं। पशु उन्हीं की थे। चारों ने मिलकर उत्कर्ष पर हमला कर दिया। दबंगों के हमले से बचने के लिए उत्कर्ष भागे तो पीछे से चारों ने फरसे और लाठी-डंडे लेकर दौड़ा लिया। गांव में घेर लिया और सिर, चेहरे, आंख और शरीर पर कई जगह गंभीर वार कर दिए। उत्कर्ष के जमीन गिर जाने के बाद भी चारों उनका गला दबाकर बैठे रहे। मौके पर पुलिस पहुंची तो चारों आरोपी वहीं मौजूद थे। पुलिस ने गंभीर हालत में उत्कर्ष को मेडिकल कॉलेज पडरौना पहुंचाया, जहां देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। चौथा फरार हो गया।

नृशंस हत्या से सेमरा में गम और गुस्सा

उत्कर्ष सिंह की नृशंस हत्या से पूरा सेमरा गांव दहल गया है। ग्रामीणों के अनुसार हत्यारों पर इस कदर खून सवार था कि वह किसी को बीच बचाव करने तक के लिए फटकने नहीं दे रहे थे। गांव के बीच में युवक को घेर कर मार रहे थे और पुलिस के आने तक जमीन पर गिरे युवक का गला दबाकर बैठे रहे। पुलिस ने तीन को हिरासत में लिया तब जाकर अचेत हो चुके युवक को अस्पताल ले जाया जा सका। क्रूरता पूर्वक हत्या के मामले उत्कर्ष सिंह के शव का शनिवार को सुबह डॉक्टरों के पैनल की देखरेख में पोस्ट मार्टम हुआ। इसके बाद शव कुबेरस्थान थाने के सेमरा हरदो गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने शव नीचे उतरने से रोक दिया। हत्यारों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग शुरू हो गई। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से मांग पत्र लिखकर देने को कहा।

शव पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी गुस्सा दिखा। ग्रामीणों ने बताया कि जिस परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें कभी उत्कर्ष के पुरखों ने ही गांव में अपनी जमीन देकर बसाया था। अब भी वह जमीन दूसरे के नाम पर है, जहां गांव में इनका घर है। ग्रामीणों ने मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की।

एसडीएम के आश्वासन पर दाह संस्कार को तैयार हुए ग्रामीण

कुशीनगर के सेमरा हरदो गांव के उत्कर्ष हत्याकांड मामले में ग्रामीणों ने ढाई घंटे तक शव को रोके रखा। एसडीएम सादर ने ज्ञापन लेने के बाद सभी मांगो पर कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को दाह संस्कार के लिए तैयार किया।

ग्रामीणों ने मांग पत्र में कहा है कि हत्यारोपियों की मकान गांव में सरकारी भूमि और एक अन्य व्यक्ति के नाम की जमीन पर है। उसे खाली कराया जाए। मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

