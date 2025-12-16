दो शिक्षकों की मौत पर भड़का गुस्सा, दोनों के शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन; दौड़े पहुंचे अफसर

संक्षेप: दो शिक्षकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसे लेकर इलाके में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को लोगों ने कटसहरा–सोनबरसा मार्ग स्थित पचौरी चौराहे पर दोनों के शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की।

यूपी के गोरखपुर में सड़क हादसे में दो शिक्षकों की मौत से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया है। लोगों ने पिछले पांच घंटे से गोरखपुर के कटसहरा-सोनबरसा मार्ग को पचौरी चौराहे के पास जाम कर रखा है। ग्रामीण दोनों शिक्षकों के शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वे लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। मामला गोरखपुर के हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र का है।

हरपुर-बुदहट क्षेत्र के पचौरी गांव के रहने वाले दो शिक्षकों की जैतपुर–नंदापार मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसे लेकर इलाके में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को परिजन और ग्रामीणों ने कटसहरा–सोनबरसा मार्ग स्थित पचौरी चौराहे पर दोनों के शव रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिले के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने, आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों के प्रदर्शन के चलते पचौरी–कटसहरा मार्ग पर करीब पांच घंटे से आवागमन पूरी तरह ठप है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।