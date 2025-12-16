दो शिक्षकों की मौत पर भड़का गुस्सा, दोनों के शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन; दौड़े पहुंचे अफसर
दो शिक्षकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसे लेकर इलाके में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को लोगों ने कटसहरा–सोनबरसा मार्ग स्थित पचौरी चौराहे पर दोनों के शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की।
यूपी के गोरखपुर में सड़क हादसे में दो शिक्षकों की मौत से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया है। लोगों ने पिछले पांच घंटे से गोरखपुर के कटसहरा-सोनबरसा मार्ग को पचौरी चौराहे के पास जाम कर रखा है। ग्रामीण दोनों शिक्षकों के शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वे लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। मामला गोरखपुर के हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र का है।
हरपुर-बुदहट क्षेत्र के पचौरी गांव के रहने वाले दो शिक्षकों की जैतपुर–नंदापार मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसे लेकर इलाके में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को परिजन और ग्रामीणों ने कटसहरा–सोनबरसा मार्ग स्थित पचौरी चौराहे पर दोनों के शव रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिले के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने, आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों के प्रदर्शन के चलते पचौरी–कटसहरा मार्ग पर करीब पांच घंटे से आवागमन पूरी तरह ठप है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद भी पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। न तो आरोपी चालक को अब तक गिरफ्तार किया गया है और न ही परिजनों को किसी प्रकार की राहत की घोषणा की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की बेलगाम आवाजाही और लापरवाह ड्राइविंग के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी ठोस कदम नहीं उठाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। स्थानीय पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर पहुंचने और लिखित आश्वासन मिलने तक जाम हटाने को तैयार नहीं हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अमले में भी हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।