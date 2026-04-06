ससुराल में जलने महिला की मौत पर भड़का गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; रामजानकी मार्ग को किया जाम

सोमवार को महिला के परिवारीजन वाहन में उसका शव रखकर छावनी जा रहे थे। पता चलते ही छावनी, हर्रैया, दुबौलिया, गौर और पैकोलिया थानों के प्रभारी संग पुलिस फोर्स ने इन लोगों को विशेषरगंज में रोक कर शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने को कहा। हत्या का आरोप लगा रहे लोगों ने रामजानकी मार्ग पर जाम लगा दिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छावनी थानांतर्गत चौगड़वा में एक विवाहिता की जलाकर हत्या की घटना में पुलिसिया लापरवाही और आरोपितों की गिरफ्तारी में देरी से नाराज परिजनों ने सोमवार को रामजानकी मार्ग के विशेषरगंज चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में पोस्टमार्टम के दौरान आरोपी पति भाग निकला था। इसके बाद रविवार की रात मृतका का शव उसके मायके इसी थानाक्षेत्र के कोहल तिवारी लाया गया था।

सोमवार को वाहन में शव रखकर परिजन छावनी जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही छावनी, हर्रैया, दुबौलिया, गौर और पैकोलिया थानों के प्रभारी संग पुलिस फोर्स ने इन लोगों को विशेषरगंज में रोक कर दाह संस्कार के लिए शव ले जाने को कहा। लेकिन हत्या की घटना से नाराज लोगों ने रामजानकी मार्ग पर ही जाम लगा दिया। ग्रामीणों में इस बात का आक्रोश दिखा कि पति की पिटाई की शिकायत करने मृतका सीमा घटना से एक दिन पूर्व छावनी थाने पर गई थी। आरोप है कि यहां कार्रवाई के बजाय उसे समझा-बुझाकर लौटा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर घटना में शामिल आरोपितों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर सड़क खाली करवाकर जाम खुलवाया।

छावनी थानाक्षेत्र के चौगड़वा निवासी सीमा प्रजापति (30) पत्नी राम सूरत प्रजापति की झुलस कर रविवार को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मौत हो गई थी। मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों पर हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। शव का पोस्टमार्टम लखनऊ में हुआ। बताया जा रहा है कि लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस से आरोपी पति फरार हो गया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे लड़की के मायके वालों ने पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव को लेकर छावनी के कोहल तिवारी चले आए। सोमवार की सुबह ग्रामीण छावनी थाना पर पहुंचकर जाम लगाने जा रहे थे। पुलिस को इसकी भनक लगते ही छावनी पुलिस मयफोर्स मौके पर पहुंच गई।