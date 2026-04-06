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ससुराल में जलने महिला की मौत पर भड़का गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; रामजानकी मार्ग को किया जाम

Apr 06, 2026 02:27 pm ISTAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, बस्ती
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सोमवार को महिला के परिवारीजन वाहन में उसका शव रखकर छावनी जा रहे थे। पता चलते ही छावनी, हर्रैया, दुबौलिया, गौर और पैकोलिया थानों के प्रभारी संग पुलिस फोर्स ने इन लोगों को विशेषरगंज में रोक कर शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने को कहा। हत्या का आरोप लगा रहे लोगों ने रामजानकी मार्ग पर जाम लगा दिया।

ससुराल में जलने महिला की मौत पर भड़का गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; रामजानकी मार्ग को किया जाम

UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छावनी थानांतर्गत चौगड़वा में एक विवाहिता की जलाकर हत्या की घटना में पुलिसिया लापरवाही और आरोपितों की गिरफ्तारी में देरी से नाराज परिजनों ने सोमवार को रामजानकी मार्ग के विशेषरगंज चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में पोस्टमार्टम के दौरान आरोपी पति भाग निकला था। इसके बाद रविवार की रात मृतका का शव उसके मायके इसी थानाक्षेत्र के कोहल तिवारी लाया गया था।

सोमवार को वाहन में शव रखकर परिजन छावनी जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही छावनी, हर्रैया, दुबौलिया, गौर और पैकोलिया थानों के प्रभारी संग पुलिस फोर्स ने इन लोगों को विशेषरगंज में रोक कर दाह संस्कार के लिए शव ले जाने को कहा। लेकिन हत्या की घटना से नाराज लोगों ने रामजानकी मार्ग पर ही जाम लगा दिया। ग्रामीणों में इस बात का आक्रोश दिखा कि पति की पिटाई की शिकायत करने मृतका सीमा घटना से एक दिन पूर्व छावनी थाने पर गई थी। आरोप है कि यहां कार्रवाई के बजाय उसे समझा-बुझाकर लौटा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर घटना में शामिल आरोपितों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर सड़क खाली करवाकर जाम खुलवाया।

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छावनी थानाक्षेत्र के चौगड़वा निवासी सीमा प्रजापति (30) पत्नी राम सूरत प्रजापति की झुलस कर रविवार को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मौत हो गई थी। मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों पर हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। शव का पोस्टमार्टम लखनऊ में हुआ। बताया जा रहा है कि लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस से आरोपी पति फरार हो गया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे लड़की के मायके वालों ने पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव को लेकर छावनी के कोहल तिवारी चले आए। सोमवार की सुबह ग्रामीण छावनी थाना पर पहुंचकर जाम लगाने जा रहे थे। पुलिस को इसकी भनक लगते ही छावनी पुलिस मयफोर्स मौके पर पहुंच गई।

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ग्रामीणों की भीड़ देख मौके पर छावनी, दुबौलिया, हर्रैया, पैकोलिया, गौर पुलिस दलबल के साथ पहुंच गईं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाकर जाम खुलवाया। करीब एक घंटे तक आक्रोशित लोग विशेषरगंज में जमे हुए है। कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात है। यातायात बहाल करा दिया गया। मौके पर थानाध्यक्ष छावनी चन्दन कुमार, थानाध्यक्ष दुबौलिया जीवन त्रिपाठी, थानाध्यक्ष हर्रैया तहसीलदार सिंह, थानाध्यक्ष पैकोलिया कृष्ण कुमार साहू सहित भारी पुलिस बल तैनात है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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