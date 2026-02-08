हाथरस में थाने पर फूटा गुस्सा, जमकर पथराव; कार से कुचलकर मासूम की मौत के बाद भड़के लोग

संक्षेप: रूपा का ढ़ाई वर्षीय पुत्र अरूण रविवार शाम को अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कार ने बच्चे को रौंद दिया। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के सामने ही शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर सीओ सादाबाद अमित पाठक मौके पर पहुंच गए।

यूपी के हाथरस के कस्बा मुरसान क्षेत्र के किला मढ़ैया में रविवार को घर के बाहर खेल रहे मासूम को कार ने मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साएं लोगों ने कार मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने शव रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। डेढ़ घंटे बाद भी जब मांग पूरी नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा फूट गया। ग्रामीणों ने पास में ही मौजूद रेलवे ट्रैक से पत्थर उठाकर थाने पर जमकर पथराव कर दिया। पथराव देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

किला मढ़ैया निवासी रूपा का ढ़ाई वर्षीय पुत्र अरूण रविवार शाम को अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कार ने बच्चे को रौंद दिया। परिजन आनन-फानन बच्चे को जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजन रोते बिलखते हुए बच्चे के शव को ले गए। मृतक बच्चे का पिता ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने थाने के सामने ही शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर सीओ सादाबाद अमित पाठक मौके पर पहुंच गए।

पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण और परिजनों की मांग थी कि कार मालिक को मौके पर बुलाया जाए। जब काफी देर हो गई तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया। पुलिस ने जब कुछ सख्ती की तो ग्रामीणों ने पास में ही मौजूद पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रैक से पत्थर उठाकर थाने पर पथराव कर दिया, जिससे थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई।