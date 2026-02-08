Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsanger at hathras police station heavy stone pelting people enraged after an innocent child crushed to death by a car
हाथरस में थाने पर फूटा गुस्सा, जमकर पथराव; कार से कुचलकर मासूम की मौत के बाद भड़के लोग

हाथरस में थाने पर फूटा गुस्सा, जमकर पथराव; कार से कुचलकर मासूम की मौत के बाद भड़के लोग

संक्षेप:

रूपा का ढ़ाई वर्षीय पुत्र अरूण रविवार शाम को अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कार ने बच्चे को रौंद दिया। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के सामने ही शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर सीओ सादाबाद अमित पाठक मौके पर पहुंच गए।

Feb 08, 2026 11:43 pm ISTAjay Singh संवाददाता, हाथरस-मुरसान
share Share
Follow Us on

यूपी के हाथरस के कस्बा मुरसान क्षेत्र के किला मढ़ैया में रविवार को घर के बाहर खेल रहे मासूम को कार ने मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साएं लोगों ने कार मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने शव रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। डेढ़ घंटे बाद भी जब मांग पूरी नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा फूट गया। ग्रामीणों ने पास में ही मौजूद रेलवे ट्रैक से पत्थर उठाकर थाने पर जमकर पथराव कर दिया। पथराव देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किला मढ़ैया निवासी रूपा का ढ़ाई वर्षीय पुत्र अरूण रविवार शाम को अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कार ने बच्चे को रौंद दिया। परिजन आनन-फानन बच्चे को जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजन रोते बिलखते हुए बच्चे के शव को ले गए। मृतक बच्चे का पिता ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने थाने के सामने ही शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर सीओ सादाबाद अमित पाठक मौके पर पहुंच गए।

ये भी पढ़ें:दरोगा अजय गौड़ के साथ आखिर हुआ क्या? सरयू में लाश मिलने के बाद खुलासे की चुनौती

पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण और परिजनों की मांग थी कि कार मालिक को मौके पर बुलाया जाए। जब काफी देर हो गई तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया। पुलिस ने जब कुछ सख्ती की तो ग्रामीणों ने पास में ही मौजूद पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रैक से पत्थर उठाकर थाने पर पथराव कर दिया, जिससे थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई।

ये भी पढ़ें:यूपी: थाने से लापता दरोगा की अयोध्या सरयू नदी में मिली लाश, वर्दी से हुई शिनाख्त

पुलिस कर्मी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। किसी तरह पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाने पर पथराव की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाह सहित कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |