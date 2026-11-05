आंगनवाड़ी: मां और बच्चे की देखभाल, पोषण और शुरुआती शिक्षा का भरोसेमंद केंद्र

आंगनवाड़ी केवल राशन बांटने का केंद्र नहीं, बल्कि मां और बच्चे की देखभाल, पोषण और शुरुआती सीखने का आधार है। कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को सलाह देतीं, बच्चों की वृद्धि पर नजर रखतीं और खेल-कहानियों से विकास को बढ़ावा देतीं।

लेखिका: डाइटिशियन नेहा गुप्ता | पोषण विशेषज्ञ गांव में बच्चे के पोषण या गर्भावस्था से जुड़ी सलाह चाहिए, तो परिवार का संपर्क अक्सर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से होता है। वे घरों तक पहुंचती हैं, माताओं से बात करती हैं, बच्चों का वजन और लंबाई देखती हैं और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाने में मदद करती हैं। आंगनवाड़ी केवल राशन बांटने की जगह नहीं, बल्कि मां और बच्चे की देखभाल का जरूरी केंद्र है।

बचपन की मजबूत शुरुआत बच्चे के शुरुआती छह साल उसके शरीर, भाषा और समझ के विकास के लिए बहुत अहम होते हैं। इस उम्र में अच्छा भोजन, साफ माहौल, खेल और परिवार का प्यार उसकी आगे की जिंदगी पर असर डालते हैं। आंगनवाड़ी में कहानियों, बातचीत और खेल के जरिए बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जा सकता है।

हिंदुस्तान टाइम्स के ‘Building Anganwadis as an Act of Care’ लेख में दिल्ली के जहांगीरपुरी के एक क्रेच का उदाहरण है। वहां एक बच्चा बोल नहीं पा रहा था। कमरे में आईना लगाया गया और वह दूसरे बच्चों को देखकर आवाजें और शब्द बनाने लगा। धीरे-धीरे उसने बोलना शुरू किया। यह उदाहरण बताता है कि सही माहौल बच्चे के विकास में बदलाव ला सकता है। आंगनवाड़ी ऐसी जगह हो जहां बच्चा सुरक्षित महसूस करे और खुशी से सीखे।

पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों तक पोषण की जानकारी पहुंचाती हैं। वे पूरक पोषण, बच्चों की वृद्धि पर नजर रखने और परिवारों को जांच व टीकाकरण के लिए प्रेरित करने में मदद करती हैं। यदि बच्चे का वजन या लंबाई उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रही, तो समय रहते पहचान और स्वास्थ्य केंद्र से मदद जरूरी है।

कुपोषण दूर करने के लिए घर के भोजन में दाल, अनाज, सब्जियां, मौसमी फल, दूध या उसके उपयुक्त विकल्प शामिल होने चाहिए। सलाह परिवार की आर्थिक स्थिति और स्थानीय भोजन को ध्यान में रखकर दी जाए, तो उसे अपनाना आसान होता है। छह महीने तक शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए। छह महीने बाद साफ-सुथरा, गाढ़ा और पौष्टिक पूरक आहार शुरू करें और मां का दूध जारी रखें।

उत्तर प्रदेश में सुधार की दिशा उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत, साफ-सफाई, बच्चों के अनुकूल जगह और प्री-स्कूल गतिविधियों को बेहतर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। कायाकल्प अभियान, ग्राम पंचायतों तक केंद्रों की पहुंच बढ़ाने और प्रयागराज मंडल में प्री-स्कूल सुविधाएं सुधारने की पहल महत्वपूर्ण हैं। इससे आंगनवाड़ी बच्चों के सीखने की अच्छी जगह बन सकती है।

श्रावस्ती में कुपोषण रोकने के अभियान से जुड़ी खबर बताती है कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कार्यकर्ता और समुदाय साथ काम करें तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और डेयरी जैसे आजीविका प्रयासों से परिवारों की आमदनी मजबूत हो सकती है। स्थानीय पौष्टिक भोजन की उपलब्धता बढ़े, तो महिलाओं और बच्चों के पोषण को भी सहारा मिलता है।

कार्यकर्ताओं को सहयोग और सम्मान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाती हैं, बच्चों की जानकारी दर्ज करती हैं, पोषण सलाह देती हैं और बच्चों के लिए गतिविधियां चलाती हैं। इस जिम्मेदारी के लिए समय पर मानदेय, प्रशिक्षण, सुरक्षित भवन, साफ पानी, शौचालय, सही वजन-माप उपकरण और पर्याप्त पोषण सामग्री जरूरी हैं। मानदेय बढ़ाने और स्वास्थ्य सुरक्षा देने के कदम अच्छे हैं, लेकिन उनका लाभ समय पर मिलना भी उतना ही जरूरी है।

पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल साधन जानकारी संभालने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण, इंटरनेट और तकनीकी सहायता जरूरी है। कार्यकर्ता का समय केवल आंकड़े भरने में न जाए; उन्हें परिवारों से मिलने और बच्चों की देखभाल के लिए भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

समुदाय की साझेदारी आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी केवल कार्यकर्ता की नहीं है। माता-पिता, ग्राम पंचायत, आशा, एएनएम, स्कूल, स्वयं सहायता समूह और स्वास्थ्य केंद्र भी इसमें भागीदार हैं। गांव के लोग केंद्र की साफ-सफाई और बच्चों की सुरक्षा में सहयोग कर सकते हैं। बैठकों में बच्चों के भोजन, हाथ धोने, टीकाकरण और खेल के महत्व पर सरल भाषा में बात होनी चाहिए।

अच्छी आंगनवाड़ी वह है जहां बच्चा सुरक्षित रहे, उसे सीखने और खेलने का मौका मिले और मां को सही सलाह मिल सके। इसके लिए अच्छी इमारत, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, जरूरी संसाधन और समुदाय का भरोसा चाहिए। आंगनवाड़ी मजबूत होगी, तो बच्चों को स्वस्थ शुरुआत और माताओं को सहारा मिलेगा। यही स्वस्थ गांव और उत्तर प्रदेश की दिशा में जरूरी कदम है।

लेखक परिचय: डाइटिशियन नेहा गुप्ता उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं। उन्होंने न्यूट्रिशनल साइंस में एम.एससी. किया है और AyurDiabetes Care की संस्थापक हैं। वह संतुलित आहार, डायबिटीज प्रबंधन, वजन प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं।