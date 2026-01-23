अंदर मत आना, तुम्हें गोली मार कर जन दे दूंगा; घेराबंदी के बाद चोर ने पुलिस कर्मियों को धमकाया

संक्षेप: कानपुर में घेराबंदी के बाद एक चोर ने पुलिस को धमकी दे डाली। चोर बोला, ‘ए पुलिसवालों.. अंदर मत आना। तुम्हें गोली मार दूंगा और खुदकुशी कर लूंगा। बर्बाद हो जाओगे। चोर की इस धमकी से सनसनी फैल गई।

यूपी के कानपुर में घेराबंदी के बाद एक चोर ने पुलिस को धमकी दे डाली। चोर बोला, ‘ए पुलिसवालों.. अंदर मत आना। तुम्हें गोली मार दूंगा और खुदकुशी कर लूंगा। बर्बाद हो जाओगे। चोर की इस धमकी से सनसनी फैल गई। पुलिस ने भी कदम रोक लिए। एक टीम ने चोर को बातों में लगाए रखा और दूसरी टीम पड़ोसी के घर से कूद कर अंदर पहुंच गई। उसे दबोचने के बाद तलाशी ली गई तो उसके पास न तमंचा था न पिस्टल। वह ताले तोड़ने वाले एक एंगल लेकर घर में घुसा था।

कल्याणपुर के इंदिरा नगर निवासी अंकुर दीक्षित अधिवक्ता हैं। उनके परिवार में पत्नी श्रद्धा दीक्षित व एक बेटा है। अंकुर ने बताया की उन्होंने एक साल पहले बाल कृष्ण दीक्षित से मकान खरीदा था। खरीदने के बाद उन्होंने मकान में ताले डाल दिए। अब भी वह अपने पैतृक घर में ही रहते हैं। शुक्रवार को पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके बंद मकान में चोर घुस गए हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और खुद भी पहुंच गए। पुलिस ने मकान को घेर लिया और चोर को ललकारा। कुछ देर बाद अंदर मौजूद युवक चीखने लगा। उसने कहा- पुलिसवालों.. यहां से चले जाओ। अंदर आने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उसके बाद अपना भेजा भी उड़ा लूंगा। फायरिंग और आत्महत्या की धमकी से पुलिस के कदम ठिठक गए।