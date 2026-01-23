Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsandar mat ana tumhe goli markar jan de dunga After being surrounded thief threatened police officers
अंदर मत आना, तुम्हें गोली मार कर जन दे दूंगा; घेराबंदी के बाद चोर ने पुलिस कर्मियों को धमकाया

संक्षेप:

कानपुर में घेराबंदी के बाद एक चोर ने पुलिस को धमकी दे डाली। चोर बोला, ‘ए पुलिसवालों.. अंदर मत आना। तुम्हें गोली मार दूंगा और खुदकुशी कर लूंगा। बर्बाद हो जाओगे। चोर की इस धमकी से सनसनी फैल गई।

Jan 23, 2026 09:22 pm ISTDinesh Rathour कल्याणपुर (कानपुर)
यूपी के कानपुर में घेराबंदी के बाद एक चोर ने पुलिस को धमकी दे डाली। चोर बोला, ‘ए पुलिसवालों.. अंदर मत आना। तुम्हें गोली मार दूंगा और खुदकुशी कर लूंगा। बर्बाद हो जाओगे। चोर की इस धमकी से सनसनी फैल गई। पुलिस ने भी कदम रोक लिए। एक टीम ने चोर को बातों में लगाए रखा और दूसरी टीम पड़ोसी के घर से कूद कर अंदर पहुंच गई। उसे दबोचने के बाद तलाशी ली गई तो उसके पास न तमंचा था न पिस्टल। वह ताले तोड़ने वाले एक एंगल लेकर घर में घुसा था।

कल्याणपुर के इंदिरा नगर निवासी अंकुर दीक्षित अधिवक्ता हैं। उनके परिवार में पत्नी श्रद्धा दीक्षित व एक बेटा है। अंकुर ने बताया की उन्होंने एक साल पहले बाल कृष्ण दीक्षित से मकान खरीदा था। खरीदने के बाद उन्होंने मकान में ताले डाल दिए। अब भी वह अपने पैतृक घर में ही रहते हैं। शुक्रवार को पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके बंद मकान में चोर घुस गए हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और खुद भी पहुंच गए। पुलिस ने मकान को घेर लिया और चोर को ललकारा। कुछ देर बाद अंदर मौजूद युवक चीखने लगा। उसने कहा- पुलिसवालों.. यहां से चले जाओ। अंदर आने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उसके बाद अपना भेजा भी उड़ा लूंगा। फायरिंग और आत्महत्या की धमकी से पुलिस के कदम ठिठक गए।

एक टीम ने उसे बातों में लगाए रखा। दूसरी टीम पड़ोसी के घर से होते हुए छत के रास्ते मकान में दाखिल हो गई। उसे पीछे से जा दबोचा। पूछताछ में उसने अपनी पहचान आवास विकास निवासी संदीप बताई है। कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि संदीप ने गोली मारने और जान देने की धमकी दी पर उसके पास कोई तमंचा, रिवाल्वर या पिस्टल नहीं मिली। बस एक लोहे का एंगल बरामद हुआ है। मकान मालिक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News UP Police Up Crime
