मिट्टी खोदते ही ग्रामीणों के हाथ लगा मुगलकालीन खजाना, पीतल के घड़े से निकले प्राचीन सिक्के
कुशीनगर में खेत की खुदाई एक पुराना पीतल का घड़ा टूट गया। घड़े को भीतर से चांदी जैसे प्राचीन सिक्के थे। उधर, सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और सिक्के लूटने जैसी स्थिति बन गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला।
UP News: यूपी के कुशीनगर में एक खेत की खुदाई के दौरान उस समय सनसनी फैल गई जब मिट्टी के भीतर दबा एक पुराना पीतल का घड़ा टूट गया। घड़े को भीतर से चांदी जैसे प्राचीन सिक्के थे। उधर, सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और सिक्के लूटने जैसी स्थिति बन गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और खेत स्वामी से सिक्के बरामद कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सिक्कों के मुगलकालीन होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि वास्तविक पुष्टि एएसआई की रिपोर्ट के बाद होगी।
ये मामला तरयासुजान क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गोपालपुर के टोला ओझवलिया के रहनेवाले राधेश्याम वर्मा के खेत में मिट्टी की खुदाई के दौरान यह सिक्के बरामद हुए। प्रारंभिक तौर पर सिक्कों पर अरबी-उर्दू अथवा फारसी लिपि में लिखावट दिखाई देने के कारण इनके प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल, घड़ा काफी जर्जर होने के कारण बाहर आते ही टूट गया और उसमें भरे चांदी के सिक्के खेत में बिखर गए। सिक्के मिलने की सूचना गांव और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल गई। जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और सिक्के लेने की होड़ मच गई।
खेत मालिक ने पुलिस को सौंपे सिक्के
सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन रात होने और भीड़ अधिक होने के कारण तत्काल स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। मंगलवार को तरया सुजान के थानेदार नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि खुदाई के समय खेत स्वामी समेत कुछ ट्रैक्टर चालक मौके पर मौजूद थे और सबसे पहले उन्हीं को सिक्के मिले थे। पुलिस की पूछताछ के दौरान खेत स्वामी राधेश्याम वर्मा ने स्वेच्छा से 330 चांदी के सिक्के पुलिस को सौंप दिए।
मुगलकालीन सिक्के होने की संभावना
राधेश्याम वर्मा का कहना है कि घड़ा टूटने के बाद अधिकांश सिक्के आसपास मौजूद लोगों ने उठा लिए। उन्होंने बताया कि सिक्कों की संख्या काफी अधिक थी और देर रात तक कई ग्रामीण कुदाल लेकर खेत में खुदाई करते रहे तथा सिक्कों की तलाश करते रहे। पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने सिक्के अपने कब्जे में लिए हैं। ग्रामीणों से भी अपील की जा रही है कि यदि उनके पास ऐसे सिक्के हैं तो उन्हें प्रशासन को सौंप दें। शुरुआती जांच में बरामद सिक्के लगभग वर्ष 1640 ईस्वी के बताए जा रहे हैं। सिक्कों पर फारसी भाषा में कुछ अंकित है, जिससे इनके मुगलकालीन होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सिक्कों की वास्तविक ऐतिहासिकता, कालखंड और महत्व के संबंध में अंतिम राय पुरातत्व विभाग की जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें