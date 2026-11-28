भक्ति में डूबे अनंत अंबानी, 4.30 घंटे में पूरी की गोवर्धन परिक्रमा; 280 किलो का छप्पन भोग भी चढ़ाया
मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी शुक्रवार रात गोवर्धन पहुंचे और गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। उन्होंने करीब साढ़े चार घंटे में बड़ी परिक्रमा पूरी की। इस दौरान वह पूरे रास्ते भक्ति भाव में डूबे रहे। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने शुक्रवार देर रात गोवर्धन में गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। उन्होंने करीब 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा लगभग साढ़े चार घंटे में पूरी की। इस दौरान वह पूरे रास्ते भक्ति भाव में डूबे नजर आए। परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। अनंत अंबानी ने गिरिराज महाराज को 280 किलो के 56 व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया। एक ही परिक्रमा करने के बाद वह देर रात गोवर्धन से रवाना हो गए।
अनंत अंबानी शुक्रवार शाम आगरा एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से सड़क मार्ग से रात करीब आठ बजे गोवर्धन पहुंचे। परिक्रमा के दौरान उनके निजी सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी घेरे में साथ चलते रहे। इस बीच अनंत श्रद्धा भाव में झूमते और भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान अनंत अंबानी ने कहा कि आज वह अपने दादा-दादी की वजह से यहां हैं। यहां आकर उन्हें जो अनुभव और आनंद मिला, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पहुंचकर वह भावों से भर गए हैं।
देश की भलाई के लिए की प्रार्थना
अनंत अंबानी ने कहा कि उन्होंने देश की भलाई, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। श्रीनाथजी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्होंने ब्रजवासियों की गहरी आस्था और उनके प्रेमपूर्ण स्वागत पर भी भावविभोर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि गोवर्धन परिक्रमा गहरी आध्यात्मिक भावना जगाती है। ऐसा महसूस होता है मानो उनका हृदय श्रीकृष्ण और श्रीनाथजी से जुड़ रहा हो। ब्रजवासियों की गहरी आस्था और उनके अपार प्रेम से वह अभिभूत हैं।
जीव-जंतुओं के कल्याण के लिए भी मांगी दुआ
अनंत अंबानी ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार, पूरे रिलायंस परिवार और भारत के सभी जीव-जंतुओं के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कामना की कि श्रीनाथजी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उधर, परिक्रमा पूरी करने के बाद अनंत अंबानी गंगाधाम पहुंचे, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था थी। कुछ देर बाद उनका काफिला वहां से रवाना हो गया। शनिवार को उनके वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया।
अनंत अंबानी का विश्वनाथ मंदिर को दिया एक करोड़ का दान
इससे पहले सोमवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर को एक करोड़ रुपये का दान भी किया। अनंत अंबानी मुम्बई से चार्टर प्लेन से शोमवार शाम करीब 4.10 बजे लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे। इसके बाद यहां से अनंत अंबानी विश्वनाथ धाम के वीआईपी गेट पर पहुंचे। जैसे ही कार से उतरे, वहां मौजूद लोग उनकी तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करने लगे। लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अनंत अंबानी सुरक्षाकर्मियों के साथ मंदिर में प्रवेश कर गए। वीआईपी लाउंज में मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने उनकी अगवानी की। उन्होंने विधि-विधान से पूजा की। पूजन के बाद उन्होंने मंदिर के शिखर का दर्शन किया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें