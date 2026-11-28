मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी शुक्रवार रात गोवर्धन पहुंचे और गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। उन्होंने करीब साढ़े चार घंटे में बड़ी परिक्रमा पूरी की। इस दौरान वह पूरे रास्ते भक्ति भाव में डूबे रहे। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया।

उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने शुक्रवार देर रात गोवर्धन में गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। उन्होंने करीब 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा लगभग साढ़े चार घंटे में पूरी की। इस दौरान वह पूरे रास्ते भक्ति भाव में डूबे नजर आए। परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। अनंत अंबानी ने गिरिराज महाराज को 280 किलो के 56 व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया। एक ही परिक्रमा करने के बाद वह देर रात गोवर्धन से रवाना हो गए।

अनंत अंबानी शुक्रवार शाम आगरा एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से सड़क मार्ग से रात करीब आठ बजे गोवर्धन पहुंचे। परिक्रमा के दौरान उनके निजी सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी घेरे में साथ चलते रहे। इस बीच अनंत श्रद्धा भाव में झूमते और भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान अनंत अंबानी ने कहा कि आज वह अपने दादा-दादी की वजह से यहां हैं। यहां आकर उन्हें जो अनुभव और आनंद मिला, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पहुंचकर वह भावों से भर गए हैं।

देश की भलाई के लिए की प्रार्थना अनंत अंबानी ने कहा कि उन्होंने देश की भलाई, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। श्रीनाथजी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्होंने ब्रजवासियों की गहरी आस्था और उनके प्रेमपूर्ण स्वागत पर भी भावविभोर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि गोवर्धन परिक्रमा गहरी आध्यात्मिक भावना जगाती है। ऐसा महसूस होता है मानो उनका हृदय श्रीकृष्ण और श्रीनाथजी से जुड़ रहा हो। ब्रजवासियों की गहरी आस्था और उनके अपार प्रेम से वह अभिभूत हैं।

जीव-जंतुओं के कल्याण के लिए भी मांगी दुआ अनंत अंबानी ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार, पूरे रिलायंस परिवार और भारत के सभी जीव-जंतुओं के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कामना की कि श्रीनाथजी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उधर, परिक्रमा पूरी करने के बाद अनंत अंबानी गंगाधाम पहुंचे, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था थी। कुछ देर बाद उनका काफिला वहां से रवाना हो गया। शनिवार को उनके वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया।