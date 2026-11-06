एएमयू के वीमेंस कॉलेज की अध्यक्ष अनम रियाज बनीं, 10 साल के बाद हुआ छात्रसंघ का चुनाव

एएमयू के वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। वीमेंस कॉलेज की अध्यक्ष अनम रियाज बनी हैं।उपाध्यक्ष पद पर आयशा खान और सचिव पद पर मरियम जान ने जीत हासिल की है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छात्राओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कड़े मुकाबले और उत्साह के माहौल के बीच संपन्न हुए चुनाव में अनम रियाज अध्यक्ष पद पर काबिज हुई हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर आयशा खान और सचिव पद पर मरियम जान ने जीत हासिल की है। 10 साल के बाद छात्रसंघ का चुनाव हुआ है।

वीमेंस कॉलेज में मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही। कॉलेज प्रशासन और चुनाव समिति के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस वर्ष चुनाव के लिए कुल 4080 मतदाता पंजीकृत थे। छात्राओं के बीच मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 62 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। कैंपस में सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं, जहां छात्राएं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट करने पहुंचीं। अध्यक्ष पद के लिए चुनावी रण बेहद रोमांचक था। इस पद के लिए कुल छह दावेदार मैदान में थीं। सभी प्रत्याशियों ने अपने-अपने एजेंडे और कॉलेज के विकास के वादों के साथ छात्राओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश की थी। अंततः, मतों की गणना के बाद अनम रियाज को विजेता घोषित किया गया। अपनी जीत के बाद अनम ने छात्राओं का आभार व्यक्त करते हुए कॉलेज के सर्वांगीण विकास और छात्राओं की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

उपाध्यक्ष पद के लिए चार उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही थीं। इस पद पर आयशा खान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को मात देते हुए जीत का परचम लहराया। अपनी जीत पर आयशा ने कहा कि वे छात्रों के हितों की रक्षा और परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करेंगी। सचिव पद के लिए कुल पांच उम्मीदवार मैदान में थीं, जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कड़ी टक्कर के बीच अंततः मरियम जान ने जीत हासिल की। मरियम की जीत ने साबित कर दिया कि छात्राओं ने उनकी कार्ययोजना और दूरदर्शिता पर भरोसा जताया है।