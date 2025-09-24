घर के पीछे गई महिला पर अनजान शख्स ने बोला हमला, चाकू से गला रेता; कलाई भी काटी

महिला जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिवारीजनों ने खुद जाकर देखा। घर के पीछे महिला गंभीर हालत में लहूलुहान पड़ी थी। इसके बाद परिवारवाले आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकले। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अपने ही रात के वक्त अपने ही घर के पीछे गई एक महिला पर किसी अनजान शख्स ने हमला बोल दिया। उस शख्स ने महिला का गला रेत डाला। कलाई पर भी वार किए और रेत दिया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं दी। महिला जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिवारीजनों ने खुद घर के पीछे जाकर देखा। महिला वहां गंभीर हालत में लहूलुहान पड़ी थी। इसके बाद परिवारवाले आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकले।

यह घटना महाराजगंज के बरगदवा क्षेत्र के सेमरहना गांव की है। जानलेवा हमले की शिकार महिला का नाम जुगुलावती है। हमला करने वाले ने उनका गला और कलाई चाकू से रेत दिया है। परिवारीजनों के अनुसार महिला शौचालय की ओर गई थी। इसी दौरान किसी ने चाकू से हमला कर दिया। हमला करने वाले के चोर होने की आशंका जताई जा रही है।

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर गांववाले भी मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में महिला को नजदीकी मिश्रौलिया अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद महिला की हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।