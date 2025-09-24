an unknown man attacked a woman behind her house slitting her throat with a knife and also slitting her wrist घर के पीछे गई महिला पर अनजान शख्स ने बोला हमला, चाकू से गला रेता; कलाई भी काटी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
महिला जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिवारीजनों ने खुद जाकर देखा। घर के पीछे महिला गंभीर हालत में लहूलुहान पड़ी थी। इसके बाद परिवारवाले आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकले। महिला की हालत गंभीर बताई  जा रही है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, महाराजगंजWed, 24 Sep 2025 12:38 PM
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अपने ही रात के वक्त अपने ही घर के पीछे गई एक महिला पर किसी अनजान शख्स ने हमला बोल दिया। उस शख्स ने महिला का गला रेत डाला। कलाई पर भी वार किए और रेत दिया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं दी। महिला जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिवारीजनों ने खुद घर के पीछे जाकर देखा। महिला वहां गंभीर हालत में लहूलुहान पड़ी थी। इसके बाद परिवारवाले आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकले।

यह घटना महाराजगंज के बरगदवा क्षेत्र के सेमरहना गांव की है। जानलेवा हमले की शिकार महिला का नाम जुगुलावती है। हमला करने वाले ने उनका गला और कलाई चाकू से रेत दिया है। परिवारीजनों के अनुसार महिला शौचालय की ओर गई थी। इसी दौरान किसी ने चाकू से हमला कर दिया। हमला करने वाले के चोर होने की आशंका जताई जा रही है।

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर गांववाले भी मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में महिला को नजदीकी मिश्रौलिया अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद महिला की हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।

क्या बोली पुलिस

घटना को जानकारी मिलने पर एसपी सोमेंद्र मीना भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ परिजनों से जानकारी ली। खुलासे के लिए उन्होंने पुलिस की तीन टीमें गठित की हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि घायल महिला का इलाज चल रहा है। मामले में केस दर्ज कर खुलासे के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं। जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

