यूपी की 40 ग्राम पंचायतों के इन कर्मचारियों को अल्टीमेटम, नहीं चेते तो जाएगी नौकरी

संक्षेप: लखीमपुर के 40 ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले करीब डेढ़ साल में एक भी सेवा गांव वालों को नहीं दी है। इनको चिन्हित करने के बाद अब इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।

यूपी की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती इसलिए की गई कि वह पंचायत भवन में बैठकर ग्रामणों को को सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे। पंचायत भवन से ही सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) का संचालन करके सीएससी की सेवाएं देंगे। लेकिन जिले के 40 ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले करीब डेढ़ साल में एक भी सेवा गांव वालों को नहीं दी है। इनको चिन्हित करने के बाद अब इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी सेवाएं न देने पर इनको बर्खास्त किया जा सकता है।

जिले की 1164 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय की शुरुआत कराई गई। जहां पंचायत भवन नहीं है वहां किराए के भवन में सचिवालय की शुरुआत कराई गई। सरकार की मंशा थी कि गांव वालों को सरकार की योजनाओं में आवेदन के लिए भटकना न पड़े पंचायत भवन से ही आवेदन हो जाए। वहीं गांव वालों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र सहित अन्य सुविधाएं गांव वालों को समय से मिल सकें, लेकिन जिले की 40 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव ऐसे हैं जिन्होंने गांव वालों को एक भी सेवा नहीं दी है। डीपीआरओ ने इनको चेतावनी दी है। नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सुविधाएं नहीं दी तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।