Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsAn ultimatum to these employees 40 gram panchayats Lakhimpur Kheri If they do not take action they lose their jobs
यूपी की 40 ग्राम पंचायतों के इन कर्मचारियों को अल्टीमेटम, नहीं चेते तो जाएगी नौकरी

यूपी की 40 ग्राम पंचायतों के इन कर्मचारियों को अल्टीमेटम, नहीं चेते तो जाएगी नौकरी

संक्षेप:

लखीमपुर के 40 ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले करीब डेढ़ साल में एक भी सेवा गांव वालों को नहीं दी है। इनको चिन्हित करने के बाद अब इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।

Dec 12, 2025 06:34 pm ISTDinesh Rathour लखीमपुर खीरी
share

यूपी की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती इसलिए की गई कि वह पंचायत भवन में बैठकर ग्रामणों को को सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे। पंचायत भवन से ही सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) का संचालन करके सीएससी की सेवाएं देंगे। लेकिन जिले के 40 ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले करीब डेढ़ साल में एक भी सेवा गांव वालों को नहीं दी है। इनको चिन्हित करने के बाद अब इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी सेवाएं न देने पर इनको बर्खास्त किया जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिले की 1164 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय की शुरुआत कराई गई। जहां पंचायत भवन नहीं है वहां किराए के भवन में सचिवालय की शुरुआत कराई गई। सरकार की मंशा थी कि गांव वालों को सरकार की योजनाओं में आवेदन के लिए भटकना न पड़े पंचायत भवन से ही आवेदन हो जाए। वहीं गांव वालों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र सहित अन्य सुविधाएं गांव वालों को समय से मिल सकें, लेकिन जिले की 40 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव ऐसे हैं जिन्होंने गांव वालों को एक भी सेवा नहीं दी है। डीपीआरओ ने इनको चेतावनी दी है। नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सुविधाएं नहीं दी तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

86 हजार सेवाएं दी जा चुकी हैं अब तक

-जिले की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पंचायत सहायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों से अब तक करीब 86 हजार ऑनलाइन सेवाएं गांव वालों को दी जा चुकी हैं। इनमें से कई ग्राम पंचायतें तो ऐसी हैं जहां के पंचायत सहायकों ने बहुत अच्छा काम किया है। इनमें से 35 पंचायत सहायक ऐसे हैं जिनका चयन आधार बनाने के लिए किया गया है। इनको प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, जल्द ही आईडी मिल सकती है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |