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29 लाख की उधारी बनी चार जिंदगियों की मौत की वजह, बलरामपुर हत्याकांड का असली जिम्मेदार कौन?

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में पत्नी और दो बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या करने के मामले में उधारी की बात सामने आ रही है। मृतक के भाई ने बताया कि उधारी के 29 लाख रुपये वापस न मिलने पर उसके भाई ने पूरा परिवार खत्म कर लिया था।

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घटना स्थल पर जांच करने पहुंची पुलिस

Balrampur News: बलरामपुर जिले के झौहना गोसाईं पुरवा गांव में शुक्रवार शाम एक हृदयविदारक घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया। घटना को लेकर मृतक के भाई ने कई महत्वपूर्ण बातें पुलिस को बताई हैं। भाई ने बताया कि बजरंगी आर्थिक तनाव और 29 लाख रुपये की उधारी वापस न मिलने से परेशान था। जिसके कारण उसने पहले अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों को गोली मारने और फिर खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया, जबकि पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर और मोबाइल से मिले वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई तहरीर में मृतक के बड़े भाई राजेश गिरि पुत्र नानबच्चा गिरि ने बताया कि 31 जुलाई की शाम करीब छह बजे उनका छोटा भाई बजरंगी अपने घर पर पत्नी और बच्चों के साथ मौजूद था। इसी दौरान उसने अपनी 25 वर्षीय पत्नी कोमल, तीन वर्षीय बेटी श्रद्धा और एक वर्षीय बेटे जयदीप को तमंचे से गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। तहरीर के अनुसार बजरंगी गांव और आसपास के लोगों की आर्थिक मदद करता था तथा उधार पर रुपये देता था। इसी क्रम में उसने लालपुर निवासी चन्द्रभान गिरि उर्फ दद्दन गिरि को करीब 29 लाख रुपये दिए थे। बताया गया है कि यह रकम माधव गिरि की गारंटी पर दी गई थी। आरोप है कि माधव गिरि ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रकम चन्द्रभान को लौटा दी थी, लेकिन चन्द्रभान ने वह पैसा बजरंगी को वापस नहीं किया। लगातार तकादा करने के बावजूद रुपये न मिलने से वह गहरे मानसिक तनाव में चल रहा था।

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मौत से पहले वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

परिजनों का कहना है कि घटना से पहले बजरंगी ने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में उसने अपनी और पूरे परिवार की मौत के लिए चन्द्रभान गिरि उर्फ दद्दन गिरि को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लेकर वीडियो को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया है। अब वीडियो की तकनीकी जांच के साथ उसमें लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है।

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तमंचा और कारतूस पुलिस को सौंपे, जांच तेज

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बड़े भाई राम गिरि और राजेश गिरि ने घटनास्थल पर मिला तमंचा और कारतूस पुलिस को सौंप दिया। परिजनों की तहरीर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। मोबाइल वीडियो, लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से ग्रामीण स्तब्ध हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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