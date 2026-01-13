Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsan out of control poclain tramples half a dozen vehicles sparking mob anger driver severely beaten stone pelting
अचानक तेज रफ्तार में बेकाबू हुआ पोकलेन, पहले एक कार फिर दर्जन भर गाड़ियों को रौंदा; मची भगदड़

संक्षेप:

देवरिया के परशुराम चौक के पास पोकलेन बेकाबू हो गया। इसने पहले एक कार को ठोकर मारी। इसके बाद ड्राइवर तेज रफ्तार में पोकलेन को लेकर भागने लगा। रास्ते में जो भी गाड़ियां मिलीं उन्हें ठोकर मारने लगा। एक कार में सवार लोग अपनी कार छोड़ भाग गए। उनकी पूरी कार पोकलेन ने क्षतिग्रस्त कर दी।

Jan 13, 2026 09:45 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
यूपी के देवरिया में एक पोकलैंड अचानक बेकाबू हो गया। शहर के हनुमान मंदिर चौराहे पर रात करीब 8:30 बजे इस पोकलैंड ने पहले एक कार फिर एक दर्जन गाड़ियों को रौंद दिया। इस दौरान जिसे जिधर जगह मिली उधर को भागा। सड़क पर थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। हादसे के बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह पीट दिया। पत्थर भी चलाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक पोकलेन चीनी मिल मैदान की तरफ से सीसी रोड पर आया। परशुराम चौक के पास पोकलेन अचानक अनियंत्रित हो गया। ड्राइवर ने पोकलेन से पहले एक कार को ठोकर मारी। इसके बाद वह तेज रफ्तार पोकलेन को लेकर भागने लगा। रास्ते में जो भी गाड़ियां मिलीं उन्हें ठोकर मारता हुआ भागने लगा। रतसिया कोठी निवासी प्रवीन कुमार सिंह अपने दोस्त के साथ कार से जा रहे थे। वह बिल्कुल पोकलेन के सामने पड़ गए। पोकलेन को बेकाबू देख वह कार छोड़ भाग गए। पोकलेन ने उनकी पूरी कार क्षतिग्रस्त कर दी है।

इसके अलावा कई बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। लोग पोकलेन को रोकने का प्रयास करने लगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने पोकलेन को रोक दिया। लोगों के मुताबिक वह शराब के नशे में था। लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी, कोतवाल विनोद सिंह, तहसीलदार केके मिश्रा भी बड़ी संख्या में पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों को शांत कराया। बहुत देर तक सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा।

अपने वाहनों में फंस गए लोग

पोकलेन ड्राइवर शराब के नशे में था। कई कार सवार तो अपने वाहनों में ही फंस कर रह गए। कार क्षतिग्रस्त हो गई। उन्हें लोगों ने किसी तरह कार से बाहर निकाला।

सड़क पर मच गई भगदड़

पोकलेन शाम को पुरवा चौराहे के पास खड़ा था। जब वो वाहनों को क्षतिग्रस्त करने लगा तो उसकी रफ्तार देख सड़क पर भगदड़ मच गई। कई ई रिक्शा चालक अपने-अपने वाहन धक्का देकर सड़क से किनारे हटाने लगे। लोगों का कहना था कि ऐसा लग रहा था कि आज जिंदगी नहीं बचेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
