यूपी के इन शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज का आदेश जारी, इन्हें करना होगा इंतजार

संक्षेप: उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों कों कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत माध्यमिक के परिषदीये व अनुदानित विद्यालयों के अलावा स्ववित्तपोषित विद्यालयों को कैशलेस सुविधाएं दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों कों कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत माध्यमिक के परिषदीये व अनुदानित विद्यालयों के अलावा स्ववित्तपोषित विद्यालयों को कैशलेस सुविधाएं दी जाएगी। शासनादेश के अनुसार विभाग के पास वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक़ों का कोई अधिकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लिहाजा इस संवर्ग के शिक्षकों का अलग से आदेश जारी किुया जाएगा।

दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों को यह सुविधा प्रदान किए जाने का आदेश भी पृथक से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक-दो दिनों में जारी किया जाएगा। ऐसे में अभी इन शिक्षकों को कैशलेस शासनदेश के आने का इंतजार करना पड़ेगा।

इस बीच बुधवार को जारी शासनादेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित) संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक़ों (मानदेय शिक्षकों समेत) एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय वाले विषय विशेषज्ञों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी इलाज की कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी।