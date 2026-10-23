आवास विकास के प्लाट और मकान लेने का मौका, लखनऊ समेत 7 शहरों में होगी नीलामी
यूपी में आवास विकास के प्लाट-मकान लेने का मौका है। लखनऊ समेत सात शहरों में विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े प्लाट, मकान और अन्य संपत्तियों को बेचा जाएगा। इच्छुक लोग चार नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि पांच नवंबर को ई-नीलामी होगी।
लखनऊ। प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ समेत सात शहरों में आवासीस प्लाट, मकान और व्यावसायिक संपत्तियां लेने का मौका है। इन सात शहरों में आवासीय, व्यावसायिक और शैक्षिक संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी कराने जा रहा है। इसके तहत राजधानी लखनऊ समेत सात शहरों की विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े प्लाट, मकान और अन्य संपत्तियों को बेचा जाएगा। इच्छुक लोग चार नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि पांच नवंबर को ई-नीलामी होगी।
दशहरा और दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कोई बड़ी आवासीय योजना शुरू नहीं कर सका है। ऐसे में पहले से संचालित योजनाओं में खाली संपत्तियों को नीलामी के जरिए बेचने की तैयारी है। लखनऊ में अवध विहार योजना, डायमंड डेयरी योजना, इंदिरा नगर, इंदिरा नगर विस्तार, आम्रपाली योजना, राजाजीपुरम, विकास नगर और वृंदावन आवासीय योजना समेत अन्य क्षेत्रों में संपत्तियां उपलब्ध हैं। लखनऊ के अलावा मेरठ, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र में भी संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, सुलतानपुर और लखीमपुर खीरी में भी प्लाट उपलब्ध हैं।
सात से 26 नवंबर तक पंजीकरण होगा
इन संपत्तियों में आवासीय भूखंडों के साथ व्यावसायिक और शैक्षिक उपयोग की संपत्तियां भी शामिल हैं। आवास आयुक्त अनिल ढींगरा ने बताया कि चार नवंबर तक आवेदन वाली संपत्तियों की नीलामी पांच नवंबर को होगी। जिन भूखंडों के लिए केवल एक बोली प्राप्त होगी, उनके लिए दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए सात से 26 नवंबर तक पंजीकरण होगा और 27 नवंबर को ऑनलाइन नीलामी कराई जाएगी।
25 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खुलेगा रिवर फ्रंट, एलडीए की तैयारी
वहीं गोमती रिवर फ्रंट घूमने जाने वालों के लिए राहत की खबर है। बाढ़ और जलभराव की वजह से 2 अक्टूबर से बंद रिवर फ्रंट रविवार, 25 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे फिर से खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि रविवार से रिवर फ्रंट आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद लोग यहां घूमने, टहलने और गोमती नदी के किनारे प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। दरअसल, गोमती नदी में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ के कारण रिवर फ्रंट पर जलभराव हो गया था। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 2 अक्टूबर से यहां आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। इससे रिवर फ्रंट पर सुबह-शाम टहलने और समय बिताने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें