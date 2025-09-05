An old neem tree fell due to strong wind young man standing underneath was crushed to death video accident went viral तेज हवा से गिरा पुरानी नीम का पेड़, नीचे खड़े युवक की दबकर मौत, हादसे का वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAn old neem tree fell due to strong wind young man standing underneath was crushed to death video accident went viral

तेज हवा से गिरा पुरानी नीम का पेड़, नीचे खड़े युवक की दबकर मौत, हादसे का वीडियो वायरल

बुलंदशहर में तेज हवा से एक पुराना नीम का पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ा एक व्यक्ति भी दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, छतारी (बुलंदशहर)Fri, 5 Sep 2025 05:25 PM
share Share
Follow Us on
तेज हवा से गिरा पुरानी नीम का पेड़, नीचे खड़े युवक की दबकर मौत, हादसे का वीडियो वायरल

यूपी के बुलंदशहर में हादसा हो गया। खुर्जा-छतारी मार्ग पर गांव बान में तेज हवा से एक पुराना नीम का पेड़ गिर गया। नीम के पेड़ के नीचे बाइक पर बैठकर एक युवक परिवार वालों का इंतजार कर रहा था। पेड़ गिरने से वह उसकी नीचे दब गया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

गांव बनैल निवासी नीरज शर्मा 48 वर्ष पुत्र अजीत पाल शर्मा दिल्ली में सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करते थे। बुधवार को वह अपनी ननिहाल गांव सरभन्ना जाने के लिए गांव बान में सड़क किनारे खड़े होकर मां ज्ञानवती, मौसी रानी देवी का इंतजार कर रहे थे। अचानक तेज हवा चलने से नीम का पुराना पेड़ उखड़कर गिर गया। पेड़ गिर जाने से नीरज शर्मा उसके नीचे दब गए। आस पास के लोगों ने किसी तरह उन्हें पेड़ के नीचे से निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। शुक्रवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ़ दिखाई दे रहा है कि युवक पेड़ के पास खड़ा था और अचानक तेज़ आवाज़ के साथ पेड़ गिर पड़ा। देखते ही देखते वह उसके नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोग चीख-पुकार करते नज़र आ रहे हैं और तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई जर्जर पेड़ खड़े हैं, जिनके गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। युवक की मौत से परिवार गहरे सदमे में है। मृतक के परिवार में पत्नी सहित दो पुत्र मणिकांत, नमन और एक पुत्री गुनगुन है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की है।

Bulandsehar News Up Latest News Video Viral
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |