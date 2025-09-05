तेज हवा से गिरा पुरानी नीम का पेड़, नीचे खड़े युवक की दबकर मौत, हादसे का वीडियो वायरल

बुलंदशहर में तेज हवा से एक पुराना नीम का पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ा एक व्यक्ति भी दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

यूपी के बुलंदशहर में हादसा हो गया। खुर्जा-छतारी मार्ग पर गांव बान में तेज हवा से एक पुराना नीम का पेड़ गिर गया। नीम के पेड़ के नीचे बाइक पर बैठकर एक युवक परिवार वालों का इंतजार कर रहा था। पेड़ गिरने से वह उसकी नीचे दब गया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

गांव बनैल निवासी नीरज शर्मा 48 वर्ष पुत्र अजीत पाल शर्मा दिल्ली में सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करते थे। बुधवार को वह अपनी ननिहाल गांव सरभन्ना जाने के लिए गांव बान में सड़क किनारे खड़े होकर मां ज्ञानवती, मौसी रानी देवी का इंतजार कर रहे थे। अचानक तेज हवा चलने से नीम का पुराना पेड़ उखड़कर गिर गया। पेड़ गिर जाने से नीरज शर्मा उसके नीचे दब गए। आस पास के लोगों ने किसी तरह उन्हें पेड़ के नीचे से निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। शुक्रवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ़ दिखाई दे रहा है कि युवक पेड़ के पास खड़ा था और अचानक तेज़ आवाज़ के साथ पेड़ गिर पड़ा। देखते ही देखते वह उसके नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोग चीख-पुकार करते नज़र आ रहे हैं और तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।