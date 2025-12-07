सपा नेता के मोबाइल से अधिकारियों और महिलाओं वाले ग्रुप में पहुंचा अश्लील वीडियो, मचा हड़कंप

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता के मोबाइल फोन से कई ग्रुपों में अश्लील वीडियो पहुंच गया है। कुछ ग्रुपों में अधिकारी और महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे में अश्लील वीडियो पहुंचने से हड़कंप मच गया है।

यूपी मुरादाबाद में चौंकाने वाला मामले सामने आया है। यहां समाजवादी पार्टी के नेता के मोबाइल फोन से कई ग्रुपों में अश्लील वीडियो पहुंच गया है। कुछ ग्रुपों में अधिकारी और महिलाएं भी हैं। ऐसे में अश्लील वीडियो पहुंचने से हड़कंप मच गया है। सपा नेता ने इसे साइबर हैकरों की करतूत बताई है। उन्होंने सिविल लाइंस थाने और साइबर थाने में तहरीर दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में मामला साइबर हैकरों की ही लग भी रहा है।

दरअसल इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। लोग समय के अभाव में निमंत्रण कार्ड डिजिटल बनवाकर व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दे रहे हैं। इसे ही साइबर हैकरों ने ठगी का नया माध्यम बना लिया है। ऐसा ही मामला शनिवार दोपहर सपा नेता महेंद्र कुमार के साथ हुआ।

महेंद्र कुमार ने व्हाट्सऐप पर आए एक शादी कार्ड को खोला था। इसके बाद उनका व्हाट्सएप अचानक बंद हो गया। कुछ देर बाद पता चला कि उनके मोबाइल नंबर से कई व्हाट्सएप ग्रुपों में अश्लील वीडियो व फोटो भेजने शुरू दिए। तमाम ग्रुपों में अधिकारियों से लेकर महिलाएं भी जुड़ी होने से हड़कंप मच गया। महेंद्र ने जो शादी कार्ड खोला था वह एपीके फाइल थी। शादी का कार्ड खोलते ही उनका मोबाइल हैक करके कई ग्रुपों में अश्लील वीडियो व फोटो भेजे गए थे। उन्होंने तत्काल सिविल लाइंस व साइबर थाने में शिकायत की। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।

क्या होती है एपीके फाइल साइबर से जुड़े लोगों के मुताबिक एपीके एक तरह का फाइल फॉर्मेंट है। इसमें एंड्रॉइड ऐप का पूरा इंस्टॉलेशन पैकेज होता है। साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फोटो या शादी कार्ड भेजकर एपीके दूसरे के फोन में इंस्टॉल करवा देते हैं। इस प्रकार पीडीएफ खोलते ही फोन साइडलोडिंग के जरिए ऐप को फोन में इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। यदि यूजर जानकार है तो मोबाइल में जरूरी सेटिंग्स करके इस प्रकार की ठगी से बच सकते हैं।