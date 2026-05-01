एक लाख की रिश्वत लेने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा, सस्पेंड भी; एसएसपी ने लिया ऐक्शन

उत्तर प्रदेश में एक लाख की रिश्वत लेने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ ऐक्शन हुआ है। एसएसपी नीरज जादौन ने इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। साथ ही सिविल लाइन थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

UP News: यूपी के अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर महेश कुमार गौतम ने मारपीट के मुकदमे में विवेचना के नाम पर पीड़ित से एक लाख रुपये की रि‌श्वत ले ली। इसके बावजूद विवेचना पूरी नहीं की। 40 हजार रुपये और मांगे जा रहे थे। पीड़ित ने रि‌श्वत लेने की वीडियो एसएसपी के सीयूजी नंबर पर भेजी। इस पर एसएसपी नीरज जादौन ने इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। साथ ही सिविल लाइन थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

इगलास क्षेत्र के आनंद विहार कालोनी निवासी रामकुमार शर्मा के अनुसार 14 मार्च 2025 को उनके भाई से झगड़ा व मारपीट हो गई थी। इसमें भाई को काफी चोट आईं। इसकी विवेचना अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर महेश कुमार गौतम की ओर से की जा रही थी। उन्होंने विवेचना के नाम पर गुमराह करके कई बार में रुपये लिए। इसमें 13 जनवरी को 50 हजार, सात जनवरी को 25 हजार व 20 हजार रुपये लिए। पांच हजार रुपये खंडेलवाल मिष्ठान भंडार पर विधिक राय के नाम पर लिए। कहा कि पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। सात महीने हो गए। अभी तक विवेचना पूर्ण नहीं हुई। अभी भी रुपये मांगते हैं। चार दिन पहले 40 हजार रुपये और मांग रहे थे।

आरोप है कि कई बार उनको होटलों में खाना खिलाया और मिठाई मंगाई है। लेकिन, अभी तक विवेचना पूरी नहीं हुई। उत्कोच लेने की वीडियो एसएसपी के सीयूजी पर प्राप्त हुई, जिस आधार पर एसएसपी ने इंस्पेक्टर को निलंबित करते हुए विभागीय जांच शुरू करा दी। साथ ही मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि पीड़ित रामकुमार की तहरीर पर इंस्पेक्टर महेश कुमार गौतम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।

आमजन से दुर्व्यवहार करने पर दरोगा लाइनहाजिर : एसएसपी ने मडराक थाने में तैनात दरोगा धर्मपाल सिंह को आमजन से दुर्व्यवहार करने व उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों की अवेहलना करने पर लाइनहाजिर किया है। धर्मपाल सिंह का 24 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मडराक टोल प्लाजा के पास बाइक सवार युवक से अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। विरोध करने व वीडियो बनाने पर दरोगा ने उसे थप्पड़ मारा और गालीगलौज भी की। इस पर एसएसपी ने दरोगा को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर विभागीय जांच बिठा दी है। ‼️एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि पूर्ण मनोयोग से जनहित में कार्य करें। यदि अनुशासनहीनता, लापरवाही व अवैध क्रिया-कलापों के आरोप संज्ञान में आते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।