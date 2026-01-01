बिना रेंट एग्रीमेंट के दी जा सकती है बेदखली की अर्जी, मकान मालिक-किराएदार को लेकर HC का आदेश

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच यदि कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है या उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को नहीं दी गई है, तब भी मकान मालिक किराएदार को बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच यदि कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है या उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को नहीं दी गई है, तब भी मकान मालिक किराएदार को बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने केनरा बैंक शाखा कार्यालय अलीगढ़, बरेली की मेसर्स टिफको एंड एसोसिएट्स व अन्य की याचिका पर पारित किया। मामले में प्रतिवादी मकान मालिकों ने किराया प्राधिकरण (रेंट ऑथारिटी) और लघुवाद न्यायालय में बेदखली के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे चुनौती देते हुए याचियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचियों का तर्क था कि बिना रेंट एग्रीमेंट के ट्रिब्यूनल और लघुवाद न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है।

मकान मालिक की ओर से अधिवक्ता विपुल राज गौतम ने पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए दलील दी कि रेंट एग्रीमेंट प्रस्तुत न होने की स्थिति में भी बेदखली वाद सुनने योग्य है। अदालत ने कहा कि भले ही कानून में लिखित समझौते का प्रावधान है, लेकिन उसके अभाव में मकान मालिक को कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यूपी का किराएदारी अधिनियम केंद्र के मॉडल टेनेंसी एक्ट से अलग है और इसमें रेंट एग्रीमेंट न होने पर राहत से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए रेंट ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि मामलों का निपटारा गुण-दोष के आधार पर किया जाए।

गिरफ्तारी से पहले पुलिस को बताना होगा गिरफ्तार करने का आधार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) के अधिवक्ता अवधेश मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस कार्रवाई पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि पुलिस किसी भी मामले में याची की गिरफ्तारी करती है, तो गिरफ्तारी के आधार पहले से लिखित रूप में स्पष्ट करना अनिवार्य होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने दिया। याची ने पुलिस उत्पीड़न और फर्जी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की आशंका जताते हुए अदालत से संरक्षण की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं।