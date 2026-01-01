Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAn eviction petition can be filed even without rent agreement High Court issues order regarding landlord-tenant dispute
बिना रेंट एग्रीमेंट के दी जा सकती है बेदखली की अर्जी, मकान मालिक-किराएदार को लेकर HC का आदेश

बिना रेंट एग्रीमेंट के दी जा सकती है बेदखली की अर्जी, मकान मालिक-किराएदार को लेकर HC का आदेश

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच यदि कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है या उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को नहीं दी गई है, तब भी मकान मालिक किराएदार को बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकता है।

Jan 01, 2026 11:26 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
share Share
Follow Us on

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच यदि कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है या उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को नहीं दी गई है, तब भी मकान मालिक किराएदार को बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने केनरा बैंक शाखा कार्यालय अलीगढ़, बरेली की मेसर्स टिफको एंड एसोसिएट्स व अन्य की याचिका पर पारित किया। मामले में प्रतिवादी मकान मालिकों ने किराया प्राधिकरण (रेंट ऑथारिटी) और लघुवाद न्यायालय में बेदखली के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे चुनौती देते हुए याचियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचियों का तर्क था कि बिना रेंट एग्रीमेंट के ट्रिब्यूनल और लघुवाद न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकान मालिक की ओर से अधिवक्ता विपुल राज गौतम ने पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए दलील दी कि रेंट एग्रीमेंट प्रस्तुत न होने की स्थिति में भी बेदखली वाद सुनने योग्य है। अदालत ने कहा कि भले ही कानून में लिखित समझौते का प्रावधान है, लेकिन उसके अभाव में मकान मालिक को कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यूपी का किराएदारी अधिनियम केंद्र के मॉडल टेनेंसी एक्ट से अलग है और इसमें रेंट एग्रीमेंट न होने पर राहत से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए रेंट ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि मामलों का निपटारा गुण-दोष के आधार पर किया जाए।

ये भी पढ़ें:चौकी में दारोगा ने युवक की उंगलियां तोड़ीं, पत्नी और मां के सामने पेशाब पिलाई

गिरफ्तारी से पहले पुलिस को बताना होगा गिरफ्तार करने का आधार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) के अधिवक्ता अवधेश मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस कार्रवाई पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि पुलिस किसी भी मामले में याची की गिरफ्तारी करती है, तो गिरफ्तारी के आधार पहले से लिखित रूप में स्पष्ट करना अनिवार्य होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने दिया। याची ने पुलिस उत्पीड़न और फर्जी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की आशंका जताते हुए अदालत से संरक्षण की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं।

साथ ही यह भी मांग की गई कि जिला जज, फर्रुखाबाद की अनुमति के बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और उनके शांतिपूर्ण वकालत पेशे में हस्तक्षेप न हो। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याची के पास अग्रिम जमानत मांगने का विकल्प है। वहीं, याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे की बात कही। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले कारण जानना नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया कि किसी भी गिरफ्तारी से पहले कारण लिखित में दें। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2026 को होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Allahabad High Court Prayagraj News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |