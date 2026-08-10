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कर्मचारी के निजी विवाद को सेवा कदाचार नहीं माना जा सकता, हाईकोर्ट ने खारिज की विशेष अपील

By Deep Pandey
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के निजी विवाद को सेवा कदाचार नहीं माना जा सकता। कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में आरबीआई की विशेष अपील खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।

कर्मचारी के निजी विवाद को सेवा कदाचार नहीं माना जा सकता, हाईकोर्ट ने खारिज की विशेष अपील
हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के निजी विवाद को सेवा कदाचार नहीं माना जा सकता। कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में आरबीआई की विशेष अपील खारिज कर दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी का हर निजी कृत्य सेवा कदाचार नहीं माना जा सकता। इसके लिए कर्मचारी के आचरण और रोजगार के बीच वास्तविक एवं निकट संबंध होना जरूरी है। कोर्ट ने इसी आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर के कर्मचारी विजय आनंद राय की बर्खास्तगी के मामले में आरबीआई की विशेष अपील खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी और न्की खंडपीठ ने कहा कि महिला मुन्नी राय आरबीआई की कर्मचारी नहीं थीं और न ही वह किसी आधिकारिक काम से कार्यालय आई थीं। दोनों के बीच निजी विवाद था। ऐसे में महिला को थप्पड़ मारने और कार्यालय से बाहर निकालने की घटना को आरबीआई के सेवा नियमों के तहत कदाचार नहीं माना जा सकता। हालांकि, बिना अनुमति कार्यालय छोड़ना नियमों के तहत कदाचार हो सकता था, लेकिन अकेली घटना के लिए बर्खास्तगी अत्यधिक कठोर और अनुपातहीन दंड थी।

आरोप को भी पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया

मामले में आरबीआई ने कर्मचारी पर मुन्नी राय के नाम से कथित फर्जी नोटरी हलफनामा विभागीय जांच में प्रस्तुत करने का आरोप भी लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस आरोप को भी पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया। आरबीआई ने न तो नोटरी को गवाह बनाया और न ही हस्ताक्षर की विशेषज्ञ से जांच कराई। केवल मुन्नी राय के हस्ताक्षर से इनकार करने के आधार पर हलफनामे को फर्जी मान लिया गया।

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सेवानिवृत्ति लाभ देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

कोर्ट ने विभागीय जांच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और जांच रिपोर्ट में कर्मचारी के बचाव पर पर्याप्त विचार नहीं किए जाने को भी गंभीर कमी माना। विजय आनंद राय जनवरी 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए कोर्ट ने बहाली का आदेश देने के बजाय सक्षम प्राधिकारी को बर्खास्तगी से सेवानिवृत्ति तक के वेतन बकाये का दावा तीन माह में तय करने तथा इसके बाद कानून के अनुसार परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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