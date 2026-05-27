अज्ञात शख्स की मेल ने यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में मचाया हड़कंप, NMC ने दिया ऐक्शन का आदेश
NMC को भेजी शिकायत में कहा गया है कि कॉलेज के राजेंद्र हॉस्टल में MBBS 2025 बैच के छात्र रहते हैं। फर्स्ट इयर के छात्र रैंगिंग का शिकार हो रहे हैं। सीनियर छात्र आए दिन हॉस्टल में एंट्री करते हैं। वे जूनियर छात्रों को अपमानजनक शब्द, गाली-गलौज, सेक्सुअल संवाद और फिजिकल पोजिशन में घंटों खड़ा रखते हैं।
UP News : एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को भेजी गई मेल ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा दिया। इस मेल से एमबीबीएस फर्स्ट इयर के छात्रों से रैगिंग का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को ईमेल से भेजी गई शिकायत में 2022, 2023 और 2024 बैच के करीब डेढ़ दर्जन सीनियर छात्रों पर रैगिंग के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत की कॉपी यूजीसी को भी भेजी गई है। शिकायत मिलने के बाद एनएमसी ने कॉलेज प्रशासन को जांच कर आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्राचार्य ने इस मामले में मंगलवार को एंटी रैंगिंग कमेटी की बैठक की।
एनएमसी को भेजी शिकायत में कहा गया है कि कॉलेज के राजेंद्र हॉस्टल में एमबीबीएस 2025 बैच के छात्र रहते हैं। प्रथम वर्ष के छात्र लगातार रैंगिंग का शिकार हो रहे हैं। आरोप है कि सीनियर छात्र आए दिन हॉस्टल में एंट्री करते हैं। वे जूनियर छात्रों को अपमानजनक शब्द, गाली-गलौज, सेक्सुअल संवाद और फिजिकल पोजिशन में घंटों खड़ा रखते हैं। शिकायती ईमेल में डेढ़ दर्जन सीनियर छात्रों के नाम लिखे हुए हैं।
आरोपी छात्र हुए सक्रिय
शिकायत सार्वजनिक होने के बाद सीनियर छात्र सक्रिय हो गए। जानकारी है कि कुछ सीनियर छात्रों ने परिचितों के जरिए प्रथम वर्ष के छात्रों को फोन कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी। सीनियरों ने धमकी दी कि यह मामला बढ़ेगा तो जूनियरों का कॅरियर प्रभावित होगा। धमकियों के कारण कई जूनियर छात्र डरे हुए बताए जा रहे हैं। मंगलवार को प्रथम वर्ष के कुछ छात्र समूह बनाकर प्राचार्य से मिले। उन्होंने लिखित पत्र देकर बताया कि शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई।
एंटी रैगिंग कमेटी ने की बैठक
प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को एंटी रैंगिंग कमेटी की बैठक की। इस बैठक में प्राचार्य के अलावा डॉ. सुनील आर्या, डॉ. पवन प्रधान, डॉ. बिन्दू सिंह, डॉ. मनोज यादव, डॉ. राजकुमार यादव मौजूद रहे। हालांकि इस कमेटी में शामिल बाहरी सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया। कमेटी की बैठक में सिर्फ कालेज के शिक्षकों को ही बुलाया गया। कालेज प्रशासन द्वारा बताया गया कि समिति की पहली बैठक मंगलवार को हुई। एनएमसी के पत्र के साथ छात्रों की शिकायत समिति के पास रखी गई। बैठक के बाद से ही कॉलेज प्रशासन द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
छह छात्रों पर पहले हुई कार्रवाई
बताया जाता है कि एनएमसी द्वारा बीआरडी को बीते 23 मई को ईमेल भेज कर इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ईमेल में जिन सीनियर छात्रों के नाम लिखे गए हैं, उनमें से छह पर पहले भी रैगिंग के मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी सीनियर छात्रों ने वर्ष 2025 बैच के कुछ छात्रों से रैंगिंग की थी। उसकी सीसी फुटेज कालेज प्रशासन के पास मौजूद है। करीब सात माह पूर्व कुछ सीनियर छात्रों को दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। वह कार्रवाई भी इस बार रैगिंग रोकने में नाकाम दिखी है। उन्हीं छात्रों पर एक बार फिर से रैंगिंग करने का आरोप लगा है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें